Médico filiado ao Podemos será o vice de Rose de Freitas

Senadora Rose de Freitas deixou o MDB e candidata ao governo pelo Podemos Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O vice da senadora Rose de Freitas (Podemos) será o médico Thanguy Gomes Friço, também do Podemos. O martelo foi batido na noite desta segunda-feira (06) depois da tentativa de emplacar o ex-deputado estadual Daílson Laraja (MDB), que recuou do convite. Thanguy é especialista em ortopedia e traumatologia, e foi médico da Polícia Federal. Ele nunca disputou um cargo eletivo.

"Nossa preferência desde o início era ter alguém da área médica. Havíamos, entretanto, conversado com o Daílson Laranja, que foi meu companheiro de parlamento. Mas, ele atendeu a um pedido da família dele para não ser candidato", conta Rose. "E aí decidimos convidar alguém da área médica. Também é um quadro jovem", complementa.