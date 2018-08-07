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PURO-SANGUE

Médico filiado ao Podemos será o vice de Rose de Freitas

Definição se deu na noite desta segunda-feira (06) após tentativa de emplacar o ex-deputado Daílson Laranja, que recuou do convite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 01:22

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 01:22

Senadora Rose de Freitas deixou o MDB e candidata ao governo pelo Podemos Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O vice da senadora Rose de Freitas (Podemos) será o médico Thanguy Gomes Friço, também do Podemos. O martelo foi batido na noite desta segunda-feira (06) depois da tentativa de emplacar o ex-deputado estadual Daílson Laraja (MDB), que recuou do convite. Thanguy é especialista em ortopedia e traumatologia, e foi médico da Polícia Federal. Ele nunca disputou um cargo eletivo.
"Nossa preferência desde o início era ter alguém da área médica. Havíamos, entretanto, conversado com o Daílson Laranja, que foi meu companheiro de parlamento. Mas, ele atendeu a um pedido da família dele para não ser candidato", conta Rose. "E aí decidimos convidar alguém da área médica. Também é um quadro jovem", complementa. 
No Senado, a coligação de Rose vai com apenas um nome, o do delegado Fabiano Contarato (Rede). Este ano, duas vagas estão em jogo.

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