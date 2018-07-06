Medicamento para tratamento de HIV é suspenso pela Anvisa

Lafepe Zidovudina, remédio para HIV Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta sexta-feira (6) o lote 17080002, do Lafepe Zidovudina, substância antivirótica sistêmica indicada como fármaco preferencial no tratamento de pacientes com síndrome de imunodeficiência adquirida e também com o complexo relacionado com a síndrome de imunodeficiência adquirida, causados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).

O laboratório fabricante, Lapefe, informou ter identificado a presença de partículas estranhas no medicamento e comunicou à Anvisa que está fazendo o recolhimento do lote, que tem data de fabricação 09/2017 e validade até agosto de 2019. As demais unidades do produto estão liberadas.

Também está suspenso lote B16L1470, com validade até novembro de 2018, do medicamento Heclivir (aciclovir), 200mg, comprimido. O produto, fabricado pela Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica, é indicado para herpes zoster, no tratamento e recorrência das infecções de pele e mucosas pelo herpes simples, na prevenção de infecções recorrentes por herpes simples (supressão).

Segundo a Anvisa, o Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal identificou problemas nos ensaios e nos rótulos ao fazer a análise do medicamento. A fabricante fará o recolhimento do produto.