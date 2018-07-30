Médica que perfurou intestino de paciente diz que foi um acidente

A médica Geysa Leal Corrêa classificou como um acidente a perfuração do intestino da estudante de educação física Gabriela Nascimento de Moraes, de 23 anos, durante uma hidrolipo. Num áudio enviado pelo aplicativo WhatsApp ao celular da jovem, a médica admite que o órgão foi perfurado durante o procedimento, mas nega ter ocorrido um erro. Segundo o advogado de defesa da vítima, Guilherme Frederico, a gravação foi feita entre os dias 18 e 20 de julho, quando a médica foi ao Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, para visitar a paciente.
Antes de ser internada, Gabriela relatou a Geysa que estava saindo comida pelo corte na barriga feito durante o procedimento, mas a médica descartou a possibilidade de perfuração. Impossível sair comida. Se eu tivesse perfurado alguma coisa, você já tinha morrido. É simples assim. Perfuração é grave, disse a médica em uma mensagem de áudio, antes de sugerir que a paciente comesse a secreção para verificar o que realmente estava acontecendo.
Na mensagem mais recente, o tom de Geysa é diferente. A médica admite a perfuração e explica que ela foi provocada por uma hérnia que surgiu na cicatriz de uma cirurgia anterior. No fim, diz que assume toda a responsabilidade pelo procedimento.
Para o advogado Guilherme Frederico, a mensagem de áudio será uma peça fundamental no inquérito, já que a médica admite que houve a perfuração.
As complicações que a Gabriela vem sofrendo são em decorrência dessa perfuração. As palavras são bem claras. Ela não fala que é um erro, mas sim um acidente. A questão é saber se ele poderia ter sido evitado diz o advogado, que irá enviar a mensagem de áudio para a polícia.
Já o advogado Lymark Kamaroff, que defende Geysa, afirma que não houve erro médico e ressalta que não houve assunção de culpa por parte de sua cliente:
O que ela relatou é que houve uma intercorrência técnica, o que nós chamamos de acidente cirúrgico. Não há assunção de culpa no caso de uma intercorrência técnica. Existia uma anomalia anatômica no local, que é a hérnia. Não era prevista ela estar ali diz o advogado, acrescentando que sua cliente não se omitiu. Ela ofereceu todos os cuidados depois, deu toda a assistência.
Gabriela continua internada com quadro estável na enfermaria do Cardoso Fontes. Como ela não pode se deslocar até a 77ª DP (Icaraí), onde o caso é investigado, uma equipe da delegacia deve ouvir a paciente hoje, no próprio hospital.
A jovem foi submetida a um procedimento estético na clínica de Geysa, no último dia 10 de julho, e pagou R$ 4.200 à médica. O estabelecimento é o mesmo por onde passou a professora Adriana Ferreira, de 41 anos, que morreu na última segunda-feira, uma semana depois de fazer uma lipoescultura com Geysa.
Assim que chegou em casa após a hidrolipo, Gabriela começou a sentir muitas dores no corpo. Antes de ser internada, ela ainda voltou ao consultório de Geysa, que receitou antibióticos e anti-inflamatórios. A paciente gastou R$ 700 em remédios, mas não melhorou. No dia 18, a jovem acabou sendo internada.
TRECHOS DO ÁUDIO ENVIADO A PACIENTE
O que aconteceu foi uma perfuração sim, mas por causa de uma hérnia da época em que ela teve apendicite. (...) Então, quando eu soltei aquela cicatriz, eu belisquei, peguei uma alça intestinal que estava no caminho errado. Isso é muito desagradável, é um acidente. Por que é um acidente e não um erro? Porque não era o local de ter uma hérnia ali. Mas eu assumo toda responsabilidade porque meu compromisso é com a saúde. Sou médica antes de qualquer coisa.