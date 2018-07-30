Médica que perfurou intestino de paciente diz que foi um acidente

Gabriela está internada no Hospital Cardoso Fontes Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

A médica Geysa Leal Corrêa classificou como um acidente a perfuração do intestino da estudante de educação física Gabriela Nascimento de Moraes, de 23 anos, durante uma hidrolipo. Num áudio enviado pelo aplicativo WhatsApp ao celular da jovem, a médica admite que o órgão foi perfurado durante o procedimento, mas nega ter ocorrido um erro. Segundo o advogado de defesa da vítima, Guilherme Frederico, a gravação foi feita entre os dias 18 e 20 de julho, quando a médica foi ao Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, para visitar a paciente.

Antes de ser internada, Gabriela relatou a Geysa que estava saindo comida pelo corte na barriga feito durante o procedimento, mas a médica descartou a possibilidade de perfuração. Impossível sair comida. Se eu tivesse perfurado alguma coisa, você já tinha morrido. É simples assim. Perfuração é grave, disse a médica em uma mensagem de áudio, antes de sugerir que a paciente comesse a secreção para verificar o que realmente estava acontecendo.

Na mensagem mais recente, o tom de Geysa é diferente. A médica admite a perfuração e explica que ela foi provocada por uma hérnia que surgiu na cicatriz de uma cirurgia anterior. No fim, diz que assume toda a responsabilidade pelo procedimento.

Para o advogado Guilherme Frederico, a mensagem de áudio será uma peça fundamental no inquérito, já que a médica admite que houve a perfuração.

 As complicações que a Gabriela vem sofrendo são em decorrência dessa perfuração. As palavras são bem claras. Ela não fala que é um erro, mas sim um acidente. A questão é saber se ele poderia ter sido evitado  diz o advogado, que irá enviar a mensagem de áudio para a polícia.

Já o advogado Lymark Kamaroff, que defende Geysa, afirma que não houve erro médico e ressalta que não houve assunção de culpa por parte de sua cliente:

 O que ela relatou é que houve uma intercorrência técnica, o que nós chamamos de acidente cirúrgico. Não há assunção de culpa no caso de uma intercorrência técnica. Existia uma anomalia anatômica no local, que é a hérnia. Não era prevista ela estar ali  diz o advogado, acrescentando que sua cliente não se omitiu.  Ela ofereceu todos os cuidados depois, deu toda a assistência.

Gabriela continua internada com quadro estável na enfermaria do Cardoso Fontes. Como ela não pode se deslocar até a 77ª DP (Icaraí), onde o caso é investigado, uma equipe da delegacia deve ouvir a paciente hoje, no próprio hospital.

A jovem foi submetida a um procedimento estético na clínica de Geysa, no último dia 10 de julho, e pagou R$ 4.200 à médica. O estabelecimento é o mesmo por onde passou a professora Adriana Ferreira, de 41 anos, que morreu na última segunda-feira, uma semana depois de fazer uma lipoescultura com Geysa.

Assim que chegou em casa após a hidrolipo, Gabriela começou a sentir muitas dores no corpo. Antes de ser internada, ela ainda voltou ao consultório de Geysa, que receitou antibióticos e anti-inflamatórios. A paciente gastou R$ 700 em remédios, mas não melhorou. No dia 18, a jovem acabou sendo internada.

TRECHOS DO ÁUDIO ENVIADO A PACIENTE