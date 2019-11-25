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Facilidade

MEC lança aplicativo para carteira digital estudantil

Aqueles que preferem manter o modelo atual poderão continuar emitindo o documento através das entidades estudantis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 16:37

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 16:37

ID Estudantil Crédito: Divulgação | MEC
MEC lançou nesta segunda-feira (25) o aplicativo ID Estudantil, que permitirá aos estudantes fazer a a carteira digital estudantil. Os alunos que tiverem sido cadastrados pela instituição de ensino já podem acessar o aplicativo, disponível nas lojas Google Play e App Store. Segundo o MEC, 600 mil alunos já estão habilitados.
"Esperamos gerar um ganho enorme para a sociedade. Se todos os estudantes do Brasil fizessem a carteirinha como é feita atualmente seria um valor bem superior a R$ 1 bilhão, podendo chegar a R$ 2 bilhões, e o custo que vai ser arcado pelo MEC cai para R$ 12 milhões se o mesmo contingente fizer. Isso é sair de R$ 35 o custo que o aluno tem que pagar para R$ 0,15", disse o ministro da Educação, Abraham Weintraub.
O ministro ressaltou que quem preferir manter o modelo atual da carteirinha poderá continuar emitindo o documento através das entidades estudantis como a UNE (União Nacional dos Estudantes), a Ubes (União Nacional dos Estudantes Secundaristas) e a ANPG (Associação Nacional de Pós-Graduandos), mas precisará ter um cadastro no SEB. O documento é a principal fonte de renda dessas organizações, que cobram cerca de R$ 35 por sua expedição. O modelo digital será gratuito.
"Acho que todos os estudantes vão aderir. Será uma forma de prever fraudes, que hoje a gente não tem controle. Eu acredito na racionalidade do ser humano, que ele vai preferir um negócio bom e mais barato", disse Weintraub na coletiva de imprensa.

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O SEB (Sistema Educacional Brasileiro) é um sistema criado pelo governo que servirá como base de dados de informações relacionadas as instituições de ensino e seus estudantes. As informações geradas neste sistema servirão como base para que os alunos possam emitir a carteirinha digital.
Para se cadastrar, as instituições de ensino podem indicar um gestor para o SEB que deve ter vínculo com a escola para cadastrar as informações dos alunos. Após o cadastro feito pela instituição, a emissão do documento poderá ser feita pelo aluno por meio de aplicativo de celular.
Sobre a proteção de dados para alunos menores de idade, o MEC criou um sistema onde o aluno precisa da autorização de um responsável legal, que deverá instalar o aplicativo em seu celular e fazer um cadastro confirmando os dados do menor que serão enviados pelo SEB (Sistema de Educação Brasileiro).
O ID Estudantil prevê, ainda, a criação de um banco de dados nacional dos estudantes para subsidiar a formulação, a implementação, a execução, a avaliação e o monitoramento de políticas públicas na educação.
O MEC criou ainda um site com respostas e dicas para as principais dúvidas dos estudantes na hora de fazer a carteirinha

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