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Aliança selada

MDB fecha com Rose e Zé Carlinhos tentará voltar à Câmara

Zé Carlinhos era cotado para a vaga de vice de Rose, posto que assim fica ainda mais em aberto

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 00:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2018 às 00:29
Deputado federal Lelo Coimbra (PMDB-ES) Crédito: Fred Amorim/Agência Câmara
O MDB acaba de fechar, definitivamente, apoio à candidatura de Rose de Freitas (Podemos) ao governo do Estado. O partido do governador Paulo Hartung entrará na coligação encabeçada pela senadora.
A decisão foi sacramentada em reunião na casa de Rose, no bairro Fradinhos, em Vitória, na noite deste sábado (4). 
MDB fecha com Rose e zé Carlinhos tentará voltar à Câmara
Na reunião, os dirigentes conseguiram resolver o último entrave que faltava para formalização da aliança: a formação de uma chapa proporcional na eleição de deputados federais que atendesse o MDB - especificamente, o deputado federal Lelo Coimbra, presidente estadual do partido e candidato à reeleição.
Para abrigar Lelo na coligação e resolver a matemática eleitoral, ficou decidido que o ex-secretário-chefe da Casa Civil José Carlos da Fonseca Júnior, o Zé Carlinhos, também lançará candidatura à Câmara Federal, onde já exerceu mandato no passado (pelo então PFL, atual DEM).
José Carlos da Fonseca Junior, Presidente do PFL Crédito: Gildo Loyola/Arquivo
Zé Carlinhos era cotado para a vaga de vice de Rose, posto que assim fica ainda mais em aberto. 
Na eleição de deputados federais, a coligação de Rose terá um chapão integrado por nove siglas, incluindo o MDB de Lelo, o PSD de Zé Carlinhos, o Podemos, a Rede, entre outras legendas.

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