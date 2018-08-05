Deputado federal Lelo Coimbra (PMDB-ES) Crédito: Fred Amorim/Agência Câmara

O MDB acaba de fechar, definitivamente, apoio à candidatura de Rose de Freitas (Podemos) ao governo do Estado. O partido do governador Paulo Hartung entrará na coligação encabeçada pela senadora.

A decisão foi sacramentada em reunião na casa de Rose, no bairro Fradinhos, em Vitória, na noite deste sábado (4).

Your browser does not support the audio element. MDB fecha com Rose e zé Carlinhos tentará voltar à Câmara

Na reunião, os dirigentes conseguiram resolver o último entrave que faltava para formalização da aliança: a formação de uma chapa proporcional na eleição de deputados federais que atendesse o MDB - especificamente, o deputado federal Lelo Coimbra, presidente estadual do partido e candidato à reeleição.

Para abrigar Lelo na coligação e resolver a matemática eleitoral, ficou decidido que o ex-secretário-chefe da Casa Civil José Carlos da Fonseca Júnior, o Zé Carlinhos, também lançará candidatura à Câmara Federal, onde já exerceu mandato no passado (pelo então PFL, atual DEM).

José Carlos da Fonseca Junior, Presidente do PFL Crédito: Gildo Loyola/Arquivo

Zé Carlinhos era cotado para a vaga de vice de Rose, posto que assim fica ainda mais em aberto.