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Movimento Brasil Livre

MBL pede para TSE impugnar candidatura de Lula

Processo foi distribuído para ministro Admar Gonzaga

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 21:12
Sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Crédito: Divulgação
Um dos líderes do Movimento Brasil Livre (MBL), Kim Kataguiri apresentou nesta quarta-feira (15) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um pedido de impugnação da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O processo foi distribuído, por sorteio, para o ministro Admar Gonzaga.
O Novo, partido do presidenciável João Amoêdo, também pretende pedir a impugnação. A ideia é fazer dois pedidos. O primeiro pede a impugnação da candidatura de Lula. O segundo, a retirada do petista da campanha eleitoral.
Ministros do TSE estão empenhados em definir ainda em agosto a situação da candidatura do ex-presidente. O objetivo é evitar que o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, que começa no dia 31 deste mês, tenha início com o quadro de candidatos indefinido.
A tendência da Corte é negar o registro. No entanto, existe uma série de prazos na lei a serem cumpridos em caso de alguém contestar a candidatura. Por isso, os ministros estão dispostos a dar prioridade ao caso.

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