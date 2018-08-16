MBL pede para TSE impugnar candidatura de Lula

Sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Crédito: Divulgação

Um dos líderes do Movimento Brasil Livre (MBL), Kim Kataguiri apresentou nesta quarta-feira (15) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um pedido de impugnação da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O processo foi distribuído, por sorteio, para o ministro Admar Gonzaga.

O Novo, partido do presidenciável João Amoêdo, também pretende pedir a impugnação. A ideia é fazer dois pedidos. O primeiro pede a impugnação da candidatura de Lula. O segundo, a retirada do petista da campanha eleitoral.

Ministros do TSE estão empenhados em definir ainda em agosto a situação da candidatura do ex-presidente. O objetivo é evitar que o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, que começa no dia 31 deste mês, tenha início com o quadro de candidatos indefinido.