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Novo mandado de prisão

Mauro Cid é preso por ordem de Moraes após audiência no STF

Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro depôs nesta sexta (22) após áudio com críticas ao ministro e à Polícia Federal

Publicado em 22 de Março de 2024 às 15:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mar 2024 às 15:21
BRASÍLIA - Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), teve mandado de prisão expedido novamente nesta sexta-feira (22) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com o gabinete de Moraes, Cid foi preso por "descumprimento das medidas cautelares e por obstrução à Justiça".
Ele será encaminhado o Instituto Médico Legal, segundo o gabinete de Moraes.
Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro
Mauro Cid foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Pedro França/Agência Senado
O depoimento desta sexta-feira (22) foi marcado após a revista Veja divulgar áudio em que Cid afirma que a Polícia Federal tem uma narrativa pronta nas investigações sobre o ex-presidente. Ele se disse pressionado nos depoimentos e fez críticas a Moraes, que homologou sua delação premiada.
"Você pode falar o que quiser. Eles não aceitavam e discutiam. E discutiam que a minha versão não era a verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo", disse o ex-ajudante de ordens.
De acordo com a revista, a gravação é da semana passada e ocorreu após Cid prestar depoimento por nove horas à Polícia Federal.
No áudio, ele afirma que os policiais só queriam "confirmar a narrativa deles" e a todo momento davam a entender que ele poderia perder os benefícios da delação premiada a depender do que contasse.
Cid também teria feito duras críticas a Moraes. "O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta, quando ele quiser, como ele quiser. Com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação", afirma.
O militar também diz que teria havido um encontro do magistrado com Bolsonaro, sem dar maiores detalhes. "Eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados, desconcertados. Eu falei: 'Quer que eu fale?'."
E prossegue: "O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta, acho que essa é que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só tá esperando passar um tempo. O momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo, o PGR [procurador-geral da República] acata, aceita e ele prende todo mundo".

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