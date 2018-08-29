Marido de Marina não extraiu madeira ilegalmente, como sugere meme

É enganoso o meme, distribuído pelas redes sociais, que sugere que o marido de Marina Silva, candidata à Presidência da República pela Rede, estaria envolvido em um caso de desmatamento e que não teria sido punido por sua ligação com a candidata, ministra do Meio Ambiente na época dos fatos. Há uma comparação desse caso com o de um homem punido por raspar a casca de uma árvore. Esse boato já circulou durante a campanha presidencial de 2014.

Gazeta Online. Confira outras informações sobre a eleição presidencial A informação foi checada pelo projeto Comprova . A verificação foi feita por jornalistas do SBT, da Gazeta do Povo e do Jornal do Commercio. Toda checagem só é publicada quando pelo menos três veículos diferentes concordam com o processo. Fizeram o "crosscheck" profissionais de revista piauí, Poder 360, UOL, Folha de S. Paulo, Nexo, Correio do Povo e. Confira outras informações sobre a eleição presidencial que já foram checadas

Marido de Marina Silva não extraiu madeira ilegalmente em 2003 como sugere meme Crédito: Reprodução

A montagem compartilhada destaca a imagem de um homem idoso e de uma árvore raspada com a frase: "Crime ambiental, foi preso porque raspou a casca de uma árvore para fazer remédio para a esposa doente". Logo abaixo, está destacada a imagem de Marina e de seu marido Fábio Vaz de Lima e, ao lado deles, uma imagem aérea de uma madeireira. Acima das fotos, a frase: "Cortou 6 mil árvores ilegalmente da floresta, ficou solto porque é marido da ministra do Meio Ambiente" (sic). A prisão de um homem por raspar árvore realmente ocorreu (leia mais abaixo), mas as informações sobre o marido de Marina Silva são falsas.

s entre o valor real da madeira e o valor atribuído. Rebelo fez referência a uma investigação do Tribunal de Contas da União (TCU) de 2004. O órgão investigou a doação de quase seis mil toras de madeira clandestina apreendidas na Amazônia para a ONG Fase (Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional), por um convênio via Ibama. Em 2003, a Fase recebeu 5.731 toras de mogno. A investigação se deu por divergência entre o valor real da madeira e o valor atribuído.

O caso ocorreu durante a gestão de Marina Silva como ministra do Meio Ambiente - ela ocupou o cargo entre 2003 e 2008, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e enquanto ainda era filiada ao PT. A ligação de Fábio Vaz de Lima com o caso é que ele havia sido um dos fundadores do Grupo de Trabalho amazônico (GTA), grupo ao qual a ONG Fase era ligado. Em uma nota oficial de Marina , ainda em 2011, ela explicava que o marido havia trabalhado no GTA entre 1996 e 1999, quando deixou o grupo para trabalhar no governo estadual do Acre, durante a gestão de Jorge Viana (PT), entre 1999 e 2007.

Ainda em 2011, Marina pediu ao Ministério Público Federal (MPF) para investigar as acusações contra o seu marido. O MPF não encontrou elementos sobre a denúncia e arquivou o processo. O então procurador-geral da República, Roberto Monteiro Gurgel Santos, assina a conclusão do procedimento administrativo, divulgada em 23 de julho de 2013. Quanto às acusações feitas contra Fábio Vaz de Lima, não há um único elemento que confira foros de verossimilhança aos fatos noticiados pela imprensa. Como disse a representante, à data em que assumiu o Ministério do Meio Ambiente o seu marido já não mantinha vínculos com as entidades que integram o Grupo de Trabalho Amazônico - GTA, não havendo a indicação de um fato concreto que o vincule à FASE na época em que foi feita a doação do mogno, diz a decisão

E o lavrador preso por raspar uma árvore?

Parte do meme realmente conta uma história verdadeira: um homem realmente foi preso por raspar a casca de uma árvore para fazer um remédio para a esposa. O Comprova não encontrou registros que comprovem a autenticidade das imagens usadas na montagem, no entanto.

O lavrador Josias Francisco dos Anjos, 55 anos, foi preso por raspar uma árvore em 2000. Ele usaria a raspa para fazer chá a sua mulher, que sofria da doença de Chagas. O fato ocorreu em 19 de junho de 2000 e o lavrador foi preso em flagrante enquanto retirava lascas de almesca, em área de preservação ambiental em Planaltina (a 44 km de Brasília).