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Resgate

Marcela Temer pula em lago do Alvorada para resgatar seu cachorro

Segurança que não ajudou foi afastada da guarda pessoal da primeira-dama

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 14:11
Marcela Temer e Michel Temer Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)
A primeira-dama Marcela Temer pulou em uma lago, dentro do Palácio da Alvorada, para acudir e resgatar o seu cãozinho Picoly. Segundo a sua assessoria de imprensa, ela caminhava pelo local com o filho, Michelzinho, quando o animal entrou na água atrás dos patos que lá nadavam.
Picoly não conseguia retornar à margem do lago, e a primeira-dama resolveu salvá-lo de roupa e tudo. O resgate do cãozinho, da raça jack russell, ocorreu em 22 de abril, mas só veio a público neste fim de semana.
Picoly e Thor são os cachorros da família Temer Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)
Uma agente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que acompanhava o passeio acabou afastada da função por não ter ajudado a salvar Picoly. Segundo a assessoria de imprensa da primeira-dama, Marcela tem prerrogativa de segurança e não teve retorno da agente ao pedir assistência durante o resgate.
A segurança não foi exonerada, mas deixou a segurança pessoal de Marcela e foi realocada nos quadros do GSI.
Picoly está na família do presidente Michel Temer desde setembro de 2016. O clã também cuida do golden retriever Thor.

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