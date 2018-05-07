Marcela Temer pula em lago do Alvorada para resgatar seu cachorro

Marcela Temer e Michel Temer Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)

A primeira-dama Marcela Temer pulou em uma lago, dentro do Palácio da Alvorada, para acudir e resgatar o seu cãozinho Picoly. Segundo a sua assessoria de imprensa, ela caminhava pelo local com o filho, Michelzinho, quando o animal entrou na água atrás dos patos que lá nadavam.

Picoly não conseguia retornar à margem do lago, e a primeira-dama resolveu salvá-lo de roupa e tudo. O resgate do cãozinho, da raça jack russell, ocorreu em 22 de abril, mas só veio a público neste fim de semana.

Picoly e Thor são os cachorros da família Temer Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma agente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que acompanhava o passeio acabou afastada da função por não ter ajudado a salvar Picoly. Segundo a assessoria de imprensa da primeira-dama, Marcela tem prerrogativa de segurança e não teve retorno da agente ao pedir assistência durante o resgate.

A segurança não foi exonerada, mas deixou a segurança pessoal de Marcela e foi realocada nos quadros do GSI.