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Em votação

Manuela D'Ávila diz ter convicção na 'maior virada da história'

Após votar em Porto Alegre, vice de Fernando Haddad chama Bolsonaro de 'homem covarde'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 13:11

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 13:11

A candidata a vice na chapa de Fernando Haddad (PT) à Presidência da República, Manuela DÁvila (PCdoB), votou na manhã deste domingo em um colégio no bairro Petrópolis, zona norte de Porto Alegre. Manuela esteve acompanhada de sua mãe e de políticos do PT e do PCdoB gaúchos. Em sua chegada, foi recebida com flores por um grupo de apoiadores.
Após rápida votação, a candidata mostrou confiança na vitória neste segundo turno das eleições. "Tenho a convicção de que as milhares de pessoas que foram às ruas de forma voluntária se engajar na nossa campanha, em defesa da democracia e da liberdade, produziram a maior virada da história das eleições do Brasil, disse.
Ela também criticou o adversário, Jair Bolsonaro (PSL), a quem chamou de homem covarde. Ele se ausentou dos debates, não valorizou os pactos do nosso País, um homem que não consegue conviver com as críticas, afirmou. O adversário do PSL lidera as pesquisas de intenção de voto para o segundo turno: tem 54%, contra 46% de Haddad, conforme mostrou a pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada na véspera.
Manuela DÁvila passa a manhã em Porto Alegre com a família e viaja às 13h para São Paulo, onde acompanha a apuração dos votos.

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