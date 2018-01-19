Mais dois feridos no acidente em Copacabana têm alta

Carro desgovernado atropela pedestres no calçadão de Copacabana Crédito: Reprodução

Mais duas pessoas feridas no acidente em Copacabana receberam alta médica do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio, na madrugada desta sexta-feira. As vítimas foram identificadas como Francisco Martins, de 68 anos; e Renee Patrício Fonseca, de 45 anos. De acordo com o idoso, o condutor do veículo que atropelou diversas pessoas na orla estava em "alta velocidade".

- Ele veio com uma velocidade muito alta, antes de perder o controle. Graças a Deus eu não perdi os sentidos. Foi uma cena terrível - relatou o idoso, no momento que deixava a unidade hospitalar. - O carro pegou todo mundo que estava na calçada. Quando dei por mim, já estava lá na faixa de areia.

Francisco é ambulante há cerca 20 anos. Vende seus produtos em uma barraca na praia. Ele sofreu escoriações no corpo e deixou o hospital com dificuldades para caminhar, coisa que fazia com o auxílio de parentes. O idoso, que estava com uma faixa para proteger um ferimento na cabeça, é morador de Inhaúma.

- Estou com algumas dificuldades na perna. Mas fui medicado e já estou melhor - disse ele.

Pouco tempo depois, Renée, que é auxiliar de escritório, também deixou a unidade acompanhada do filho e do marido. Ela relatou que no momento em que viu a aproximação do veículo se jogou para não ser atingida.

- Foi uma tragédia. Não fui atingida pelo carro porque me joguei. O automóvel parou exatamente no local onde eu estava, próximo a uma lixeira - conta ela, ainda emocionada, ao lembrar do que sentiu logo após o acidente . - Eu corri atrás do meu filho e do meu marido. Só o que passava pela minha a cabeça era procurá-los. Deus livrou a minha família. Peço misericórdia para todos os que estão aqui.

A vítima sofreu uma luxação num dos joelhos e caminhava com certa dificuldade. Ela, junto com a família, passeava por Copacabana no momento em que foi surpreendida pelo veículo desgovernado.

- Cheguei a ver o carro. Mas a minha intenção era tirar o meu filho daquela cena. Não sei quem é o motorista, mas não vou julgar, apesar de toda a tristeza. Soube que teve uma vítima que morreu. Não queria estar na pele do condutor do carro - complementou.

Antes dos dois, o ambulante Robson Marques já havia recebido alta da mesma unidade hospitalar, para onde foram levadas nove vítimas do acidente. Entre eles, está um idoso australiano em estado gravíssimo, de 68 anos; e duas criancas: uma menina um menino de 10 anos e uma menina de 7, os dois são irmãos.