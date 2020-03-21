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Coronavírus

Mais de 200 passageiros são removidos de navio no Recife

A operação de retirada teve início na sexta-feira (20), quando 205 passageiros foram removidos.

Publicado em 21 de Março de 2020 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 19:08
Coronavírus (covid-19) Crédito: Fusion Medical Animation/Unsplash
O governo do Pernambuco anunciou a retirada de 237 passageiros do cruzeiro Silver Shadow, atracado em quarentena no Recife desde o dia 12 de março. Foram confirmados dois casos de infecção pelo novo coronavírus entre passageiros do navio.
A operação de retirada teve início na sexta-feira (20), quando 205 passageiros foram removidos. Na manhã deste sábado, mais 22 turistas foram levados de ônibus e escoltados ao aeroporto, onde embarcaram para o Canadá. Às 15h30, mais 10 pessoas deixaram o cruzeiro e decolaram ao Uruguai e ao México.
O governo afirmou que a operação envolveu 120 profissionais, que utilizaram proteção individual e atenderam normas sanitárias para evitar a contaminação. Mais de 300 pessoas ainda precisam deixar a embarcação.

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