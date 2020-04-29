Maia diz que respeita decisão do STF sobre nomeação de Ramagem

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, durante entrevista coletiva, comentou decisão do Supremo Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados

"Decisão dos ministros do STF nós respeitamos. Não cabe a mim ficar discutindo, certamente ela está baseada em fatos", disse.

Após a decisão do STF, o presidente Bolsonaro anulou a nomeação de Ramagem e tornou sem efeito a exoneração dele da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

A decisão do STF foi em resposta a ação apresentada pelo PDT, que acusava o Planalto de abuso de desvio de finalidade. A posse estava marcada para às 15h desta quarta, 29. A Advocacia-Geral da União disse que está "avaliando procedimentos cabíveis" para contornar a liminar.