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Direção da PF

Maia diz que respeita decisão do STF sobre nomeação de Ramagem

Presidente da Câmara afirmou que decisão de ministro do Supremo, que suspendeu a nomeação de diretor da PF por Bolsonaro, 'certamente está baseada em fatos'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 16:23

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 16:23

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que respeita a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que barrou a indicação do Palácio do Planalto de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal.
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concede entrevista coletiva sobre a atividade legislativa durante a crise causada pelo coronavírus
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, durante entrevista coletiva, comentou decisão do Supremo Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
"Decisão dos ministros do STF nós respeitamos. Não cabe a mim ficar discutindo, certamente ela está baseada em fatos", disse.
Após a decisão do STF, o presidente Bolsonaro anulou a nomeação de Ramagem e tornou sem efeito a exoneração dele da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
A decisão do STF foi em resposta a ação apresentada pelo PDT, que acusava o Planalto de abuso de desvio de finalidade. A posse estava marcada para às 15h desta quarta, 29. A Advocacia-Geral da União disse que está "avaliando procedimentos cabíveis" para contornar a liminar.
De acordo com Moraes, as declarações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro sobre tentativa de interferências na autonomia da corporação, a divulgação de mensagens trocadas com o ex-ministro e a abertura do inquérito no próprio Supremo para investigar as acusações motivam a necessidade de impedir a posse de Ramagem.

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