Mãe de Ricardo Boechat dá depoimento emocionante sobre o filho; vídeo

A mãe do jornalista Ricardo Boechat, que morreu em um acidente de helicóptero em São Paulo, na última segunda-feira (13), deu um depoimento emocionante sobre o filho durante uma entrevista à TV Bandeirantes, no momento do velório no Museu da Imagem e do Som.

Dona Mercedes Carrascal, de 87 anos, se emocionou com a comoção e o carinho das pessoas pelo filho, falou que o jornalista dava a mesma importância para um porteiro, quanto para um médico, e que Ricardo gostava de ouvir as pessoas. Veja o depoimento abaixo.

VÍDEO MOSTRA QUEDA DE HELICÓPTERO

As imagens, cedidas pela concessionária CRR, mostram a aeronave realizando uma manobra e demostra que ela estava sem controle. Logo após, o veículo some entre os viadutos e colide contra o caminhão no trecho da Rodoanel , que dá acesso à Rodovia Anhanguera. Veja:

De acordo com o delegado Luís Roberto Hellmeister, que conduz as investigações, a possibilidade de queda livre já é descartada e não é possível saber se Boechat pulou do helicóptero antes da queda, mas considera improvável devido a dinâmica dos fatos.

Ainda segundo ele, os veículos colidiram no momento em que o caminhão estava a cerca 100 metros da cabine do pedágio e acredita que, "se não houvesse um caminhão ali, talvez fosse possível ter feito um pouso forçado".