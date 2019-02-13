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Mercedes Carrascal

Mãe de Ricardo Boechat dá depoimento emocionante sobre o filho; vídeo

Dona Mercedes Carrascal, de 87 anos, se emocionou com a comoção e o carinho das pessoas pelo filho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2019 às 14:40

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 14:40

A mãe do jornalista Ricardo Boechat, que morreu em um acidente de helicóptero em São Paulo, na última segunda-feira (13), deu um depoimento emocionante sobre o filho durante uma entrevista à TV Bandeirantes, no momento do velório no Museu da Imagem e do Som.
Dona Mercedes Carrascal, de 87 anos, se emocionou com a comoção e o carinho das pessoas pelo filho, falou que o jornalista dava a mesma importância para um porteiro, quanto para um médico, e que Ricardo gostava de ouvir as pessoas. Veja o depoimento abaixo.
VÍDEO MOSTRA QUEDA DE HELICÓPTERO
Câmeras de videomonitoramento irão ajudar a Polícia Civil a desvendar as causas do acidente que matou o jornalista Ricardo Boechat e o piloto do helicóptero Ronaldo Quattruci nesta segunda-feira (11), em São Paulo.
> "Pior dia da minha vida", diz esposa de Boechat
As imagens, cedidas pela concessionária CRR, mostram a aeronave realizando uma manobra e demostra que ela estava sem controle. Logo após, o veículo some entre os viadutos e colide contra o caminhão no trecho da Rodoanel, que dá acesso à Rodovia Anhanguera. Veja:
De acordo com o delegado Luís Roberto Hellmeister, que conduz as investigações, a possibilidade de queda livre já é descartada e não é possível saber se Boechat pulou do helicóptero antes da queda, mas considera improvável devido a dinâmica dos fatos.
Ainda segundo ele, os veículos colidiram no momento em que o caminhão estava a cerca 100 metros da cabine do pedágio e acredita que, "se não houvesse um caminhão ali, talvez fosse possível ter feito um pouso forçado".
Até o início da tarde desta terça-feira (12), duas pessoas prestaram depoimento na delegacia: o motorista do caminhão e uma mulher que estava no local e presenciou o acidente. A Polícia Civil ainda está em busca de novas testemunhas.

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