Lula disse a Motta que Câmara deveria cassar mandato de Eduardo Bolsonaro

A Polícia Federal indiciou Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sob suspeita de obstrução do julgamento da trama golpista, em curso no STF

VICTORIA AZEVEDO

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11:13

Para o ministro Alexandre de Moraes, do STF, Bolsonaro desrespeitou as medidas cautelares impostas pela Corte

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) disse ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que a Casa deveria dar uma resposta à atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos.

A Polícia Federal indiciou Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sob suspeita de obstrução do julgamento da trama golpista, em curso no STF

Pastor teve celular apreendido pela Polícia Federal e não pode deixar o país

'Eu sou um líder religioso, não sou bandido', diz Malafaia

Em ao menos duas oportunidades nos últimos dias, Lula defendeu a cassação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) diretamente ao presidente da Câmara. Os dois encontros ocorreram no Palácio da Alvorada, em Brasília, com a participação de outros políticos.

De acordo com relatos de três pessoas que acompanharam essas conversas, o presidente se mostrou indignado com o comportamento de Eduardo e disse que a Câmara deveria tomar alguma atitude a respeito e se posicionar sobre isso, citando a cassação do deputado como alternativa. Segundo esses interlocutores, Motta teria ouvido em silêncio.

A Polícia Federal indiciou Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sob suspeita de obstrução do julgamento da trama golpista, em curso no STF (Supremo Tribunal Federal). O relatório final da investigação foi entregue ao tribunal na sexta-feira (15).

Um auxiliar de Lula, que teve conhecimento do teor das conversas, todas anteriores ao indiciamento, diz que o governo sabe que Motta foi eleito com apoio tanto do PT quanto do PL para presidir a Câmara e que o parlamentar é pressionado pelos dois lados. Apesar disso, avalia que seria importante para a imagem da Casa como um todo tomar alguma providência contra Eduardo.

Luiz Inácio Lula da Silva
Lula tem se posicionado sobre crise envolvendo a família Bolsonaro Crédito: Ricardo Stuckert

Lula não tem escondido sua indignação contra a atuação do deputado bolsonarista nos EUA. Além de falar disso com o presidente da Câmara, o petista tratou desse tema e da necessidade de a Câmara reagir a essa postura em conversas reservadas com parlamentares da base aliada e integrantes de seu governo nos últimos dias.

Em evento em Pernambuco, no dia 14 de agosto, Lula disse que o deputado está "traindo o país" e defendeu a cassação dele.

"Ele [o ex-presidente Jair Bolsonaro] mandou o filho para os Estados Unidos. Filho que é deputado federal e vocês [deputados] têm que pedir a cassação dele porque ele está traindo o país. Esta é a verdadeira traição da pátria. Ele foi para lá para instigar os americanos contra nós. Não dá para a gente ficar quieto", disse.

O filho 03 de Bolsonaro anunciou em março que tinha deixado o país, alegando o temor de que o ministro do STF Alexandre de Moraes mandasse apreender o seu passaporte.

Desde então, tem atuado junto ao governo americano por punições a autoridades brasileiras com o objetivo de livrar o pai, réu no Supremo, acusado de golpismo. Ele também tem sido apontado como um dos responsáveis pela sobretaxa de 50% do governo Donald Trump aos produtos brasileiros.

Apesar de Motta ter criticado a atuação de Eduardo em entrevistas recentes, dois aliados próximos do presidente da Câmara dizem que ele não deverá tomar nenhuma medida considerada drástica contra o parlamentar, para evitar maiores crises com a oposição na Casa.

Um deles diz, sob reserva, que essa postura do deputado não traz prejuízos à imagem da Câmara como um todo, mas, sim, consequências políticas e eleitorais negativas ao clã Bolsonaro. Outro aliado de Motta diz achar improvável que a Câmara casse o mandato de Eduardo.

Na semana passada, Motta enviou denúncias contra Eduardo ao Conselho de Ética. As representações foram apresentadas por PT, PSOL e parlamentares petistas. O envio dos casos ao Conselho de Ética segue o rito previsto nas regras da Câmara. A partir da instauração do processo conselho, o presidente do colegiado, deve escolher um relator a partir de uma lista com três membros sorteados, e as punições variam de advertências à cassação do mandato.

Sem data para voltar ao Brasil, Eduardo se licenciou do mandato em 20 de março. A licença terminou em 20 de julho e, desde então, Eduardo tem faltado às sessões plenárias. A Constituição estabelece em seu artigo 55 que perderá o mandato o deputado ou o senador que faltar a um terço das sessões ordinárias do ano, salvo licença ou missão oficial.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, no entanto, Eduardo não perderá o mandato em 2025 por excesso de faltas mesmo que deixe de comparecer sem justificativa a todas as sessões até o fim do ano. A punição só é possível a partir de março de 2026, quando a Câmara analisa as faltas do ano anterior.

Após a notícia do indiciamento, Eduardo Bolsonaro afirmou em nota que a atuação dele nos EUA não tem objetivo de interferir no processo em curso no Brasil e chamou de "crime absolutamente delirante" os apontamentos da Polícia Federal.

Eduardo disse ainda ser "lamentável e vergonhoso" o que ele chamou de vazamento de conversas entre pai e filho. Mensagens reproduzidas no relatório final em que a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair e Eduardo Bolsonaro mostram o deputado federal xingando o pai devido a uma entrevista em que ele foi chamado de imaturo.

Na semana passada, numa rodada de conversas em Washington, Eduardo fez um balanço a integrantes do governo Donald Trump da repercussão das sanções dos Estados Unidos no Brasil e discutiu a ampliação de punições a autoridades brasileiras.

