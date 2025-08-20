Briga de família

Eduardo xinga Jair Bolsonaro em mensagens: 'seu ingrato'

No diálogo via aplicativo WhatsApp Eduardo manifesta grande incômodo pelo fato de Bolsonaro tê-lo chamado de imaturo na entrevista, em 15 de julho, devido a divergências do deputado com o governador Tarcísio de Freitas

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 21:23

BRASÍLIA - Mensagens reproduzidas no relatório final em que a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) mostram o deputado federal xingando o pai devido a uma entrevista em que ele foi chamado de imaturo.

No diálogo via aplicativo WhatsApp Eduardo manifesta grande incômodo pelo fato de Bolsonaro tê-lo chamado de imaturo na entrevista, em 15 de julho, devido a divergências do deputado com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e passa a atacá-lo com palavrões.

"VTNC SEU INGRATO DO CARALHO'!, escreveu Eduardo em maiúsculas, usando a sigla que significa "vai tomar no c..."

"Me fudendo aqui! VC ainda te ajuda a se fuder aí!. (..) Se o IMATURO do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, PORQUE VC ME JOGA PRA BAIXO, quem vai se fuder é vc E VAI DECRETAR O RESTO DA MINHA VIDA NESTA PORRA AQUI", prossegue o parlamentar, que cobra "responsabilidade" do pai.

Deputado Eduardo Bolsonaro e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas Crédito: Carlos Alberto Silva e Governo de SP

Na entrevista ao Poder 360, Bolsonaro diz que as divergências entre o filho e Tarcísio estavam superadas e diz: "Ele (Eduardo Bolsonaro) apesar de ter feito 40 anos de idade agora, né... ele não é tão maduro assim, vamos assim dizer, talhado para a política... tá bem. Ele acerta 90% das vezes, 9% quando meio e 1% está errando", afirmou.

Após a entrevista, Eduardo manda mensagem ao pai dizendo que ia deixar de lado a história, mas que estava com vontade de dar "mais uma porrada" em Tarcísio devido às críticas recebidas do pai.

De acordo com o relato da PF sobre o diálogo, Bolsonaro e o filho seguem o diálogo por meio de mensagens de áudio que não puderam ser recuperadas.

Em seguida, o deputado manda nova mensagem pedindo a Bolsonaro para vê-lo como o ex-presidente Michel Temer (MDB).

"Quero que vc olhe para mim e enxergue o Temer, vc falaria isso do Temer?"

"Na madrugada do dia 16.07.2025", prossegue a PF, Eduardo "pede desculpas ao pai pelas falas realizadas no dia anterior, alegando que 'estava puto na hora'. Em seguida, encaminha a foto de uma publicação por ele realizada em seu perfil na plataforma social X, pacificando o conflito entre ele e Tarcisio".

"Peguei pesado..." diz Eduardo em uma das mensagens de desculpas enviadas ao pai.

