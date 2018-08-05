Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Luciano:'Vitória voltará a ser tratada com a importância que tem'
Apoio a Casagrande

Luciano:'Vitória voltará a ser tratada com a importância que tem'

Prefeito gravou mensagem em vídeo. Ele estava na convenção nacional do próprio PPS, em Brasília

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 21:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 21:31
Luciano Rezende critica falta de dados da companhia Crédito: Vitor Jubini
"Mergulhado" há certo tempo, sem conceder entrevistas, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), apareceu, em vídeo, na convenção estadual do PSB neste sábado (04). O evento selou o nome do ex-governador socialista Renato Casagrande na disputa pelo Palácio Anchieta. 
Luciano não compareceu, de fato, ao evento porque esteve na convenção nacional do próprio PPS, em Brasília. No vídeo, o prefeito teceu elogios a Casagrande, do qual o PPS é aliado de primeira hora, e ainda afirmou: "Participei, como prefeito, de dois anos da gestão do governador Renato Casagrande e posso dizer que Vitória voltará a ser tratada com a importância que tem para a história do Espírito Santo".
No um ano e meio seguinte da gestão de Luciano, quem comandou - e ainda comanda - o Executivo estadual é Paulo Hartung (MDB), ex-aliado, num passado que já parece remoto, e hoje desafeto do prefeito da Capital. 
"Renato é um homem equilibrado, preparado, excelente gestor, nosso amigo", disse ainda Luciano.
O senador Ricardo Ferraço (PSDB), que alinhavou e garantiu a aliança dos tucanos com o PSB, também não pode ir à convenção do PSB. Foi ao evento do PSDB nacional. E mandou vídeo. "Estamos juntos com Casagrande, nosso governador", destacou, como já havia feito na convenção estadual do PSDB. A parceria do PSDB com o ex-governador não foi sacramentada naquela ocasião, mas todas as arestas já foram aparadas. O vice-governador César Colnago (PSDB) já apareceu sorridente ao lado de Casagrande afirmou que vai pedir votos para ele. 
 
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica
Giardino Florença, empreendimento da MRV na Serra, terá condições promocionais
Feirão na Serra tem condições especiais para adquirir imóvel do Minha Casa, Minha Vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados