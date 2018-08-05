Luciano:'Vitória voltará a ser tratada com a importância que tem'

O senador Ricardo Ferraço (PSDB), que alinhavou e garantiu a aliança dos tucanos com o PSB, também não pode ir à convenção do PSB. Foi ao evento do PSDB nacional. E mandou vídeo. "Estamos juntos com Casagrande, nosso governador", destacou, como já havia feito na. A parceria do PSDB com o ex-governador não foi sacramentada naquela ocasião, mas todas as arestas já foram aparadas. O vice-governador César Colnago (PSDB) já apareceu sorridente ao lado de Casagrande afirmou que vai pedir votos para ele.