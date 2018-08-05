Luciano:'Vitória voltará a ser tratada com a importância que tem'

"Mergulhado" há certo tempo, sem conceder entrevistas, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), apareceu, em vídeo, na convenção estadual do PSB neste sábado (04). O evento selou o nome do ex-governador socialista Renato Casagrande na disputa pelo Palácio Anchieta.
Luciano não compareceu, de fato, ao evento porque esteve na convenção nacional do próprio PPS, em Brasília. No vídeo, o prefeito teceu elogios a Casagrande, do qual o PPS é aliado de primeira hora, e ainda afirmou: "Participei, como prefeito, de dois anos da gestão do governador Renato Casagrande e posso dizer que Vitória voltará a ser tratada com a importância que tem para a história do Espírito Santo".
No um ano e meio seguinte da gestão de Luciano, quem comandou - e ainda comanda - o Executivo estadual é Paulo Hartung (MDB), ex-aliado, num passado que já parece remoto, e hoje desafeto do prefeito da Capital.
"Renato é um homem equilibrado, preparado, excelente gestor, nosso amigo", disse ainda Luciano.
O senador Ricardo Ferraço (PSDB), que alinhavou e garantiu a aliança dos tucanos com o PSB, também não pode ir à convenção do PSB. Foi ao evento do PSDB nacional. E mandou vídeo. "Estamos juntos com Casagrande, nosso governador", destacou, como já havia feito na convenção estadual do PSDB. A parceria do PSDB com o ex-governador não foi sacramentada naquela ocasião, mas todas as arestas já foram aparadas. O vice-governador César Colnago (PSDB) já apareceu sorridente ao lado de Casagrande afirmou que vai pedir votos para ele.