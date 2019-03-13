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Rondônia

Loja se inspira no 'BBB' e faz prova de resistência valendo um colchão

Participantes levaram a sério e chegaram a ficar mais de um dia sentados na cama para ganharem o prêmio; assista

Publicado em 13 de Março de 2019 às 14:51

Publicado em 

13 mar 2019 às 14:51
Participantes chegaram a ficar mais de 24h sentados no colchão. Foto: Facebook / Móveis CollumboS Crédito: Reprodução/Facebook
Uma prova de resistência inspirada no Big Brother Brasil chamou a atenção em Porto Velho, Rondônia, na segunda-feira, 11.
Uma loja resolveu inaugurar o segundo andar convidando até vinte pessoas para ficarem sentadas numa cama, sem colocar o pé no chão, comer e beber.
Quem saísse por último, levava o colchão para casa. Apenas dez toparam o desafio, e a competição teve até regras:
A prova começou às 10h e foi até às 14h do dia seguinte, quando sobraram dois participantes. Ao perceber que os finalistas iriam demorar para desistir, a equipe responsável resolveu sortear uma cama King Size e Queen Size para cada um.
O "BBB de Rondônia" fez sucesso e atraiu um grupo de curiosos em volta da cama, o que levou restaurantes a patrocinarem o evento, levando comidas - até então proibidas pelo regulamento.
Veja o vídeo:

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