Loja se inspira no 'BBB' e faz prova de resistência valendo um colchão

Participantes chegaram a ficar mais de 24h sentados no colchão. Foto: Facebook / Móveis CollumboS Crédito: Reprodução/Facebook

Uma prova de resistência inspirada no Big Brother Brasil chamou a atenção em Porto Velho, Rondônia, na segunda-feira, 11.

Uma loja resolveu inaugurar o segundo andar convidando até vinte pessoas para ficarem sentadas numa cama, sem colocar o pé no chão, comer e beber.

Quem saísse por último, levava o colchão para casa. Apenas dez toparam o desafio, e a competição teve até regras:

A prova começou às 10h e foi até às 14h do dia seguinte, quando sobraram dois participantes. Ao perceber que os finalistas iriam demorar para desistir, a equipe responsável resolveu sortear uma cama King Size e Queen Size para cada um.

O "BBB de Rondônia" fez sucesso e atraiu um grupo de curiosos em volta da cama, o que levou restaurantes a patrocinarem o evento, levando comidas - até então proibidas pelo regulamento.