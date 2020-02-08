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Educação

Lista de espera do Sisu será divulgada segunda-feira

Prazo final de convocação e matrícula segue cronograma da instituição

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 11:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 11:22
Lista de espera do Sisu será divulgada segunda-feira Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
A lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020 para a convocação dos aprovados pelas instituições de ensino sairá na próxima segunda-feira (10). A divulgação estava prevista para ontem (7). O prazo final de convocação e realização da matrícula segue cronograma próprio de cada instituição.
A lista poderá ser consultada no site do Sisu .
A adesão à lista de espera do Sisu começou em 29 de janeiro e ficou aberta até 4 de fevereiro. Os candidatos que se inscreveram no sistema de seleção, mas que não foram selecionados em nenhuma das opções de curso, tiveram a chance de participar da lista de espera.
SISU
O Sisu é uma das formas de ingresso à educação superior com a nota do Enem. Por meio dele, as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a participantes do exame. Quem não conseguir uma vaga pelo Sisu, pode tentar pelos vestibulares tradicionais.
*Com informações do site do Sisu, divulgadas pela Agência Brasil

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