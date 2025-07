No Paraná

Líder espiritual é novamente denunciado por violência sexual. Entenda

As investigações começaram a partir de representações protocoladas por parte das vítimas. Em abril, ele foi alvo da primeira denúncia da Promotoria, que apontava sete vítimas

O Ministério Público do Paraná ofereceu nesta segunda-feira (30) uma nova denúncia sob acusação de crimes de violência sexual contra o professor de yoga Uberto Gama, 63. Ele está preso preventivamente desde abril e nega as acusações. De acordo com a Promotoria de Justiça de Quatro Barras, cidade da região metropolitana de Curitiba, ele atuava como uma espécie de líder espiritual e teria se aproveitado desta posição para cometer crimes sexuais entre os anos de 2005 e 2024.

>