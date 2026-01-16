Home
>
Brasil
>
Líder do Comando Vermelho de Ilhéus é preso na zona oeste do RJ

Líder do Comando Vermelho de Ilhéus é preso na zona oeste do RJ

A prisão ocorreu no bairro de Gardênia Azul, na capital fluminense; integrante do Comando Vermelho, ele seria uma das lideranças da facção

BRUNA FANTTI

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13:32

Suspeito de tráfico da Bahia é preso no Rio de Janeiro
Suspeito de tráfico da Bahia é preso no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/PCERJ

Uma operação interestadual entre as polícias civis da Bahia e do Rio de Janeiro prendeu, nesta quinta-feira (15), um homem de 24 anos apontado como um dos líderes de um grupo criminoso com atuação em Ilhéus, no sul da Bahia. A prisão ocorreu no bairro de Gardênia Azul, na capital fluminense. O suspeito é investigado pela morte do policial militar Adir Pires Fontes de Oliveira, 40, registrada em 1º de agosto de 2021, no distrito de Castelo Novo, em Ilhéus, na Bahia. Integrante do Comando Vermelho, ele seria uma das lideranças da facção, que é alvo de investigações por crimes como tráfico de drogas, homicídios, extorsão, tortura e roubos, especialmente na zona norte do município.

Recomendado para você

O local é uma casa abandonada e parcialmente coberta por vegetação, que corresponde ao local que o primo das crianças, Anderson Kauã, 8, disse às autoridades que os três haviam se abrigado

Cães farejadores apontam estadia de crianças desaparecidas em casa abandonada no MA

Decisão de ministro do STF foi vista como redução de danos para ex-presidente, agora preso em cela com mais espaço

Michelle encontrou Moraes horas antes de decisão que levou Bolsonaro à Papudinha

Fala do ministro do STF aconteceu em colação de grau de alunos da USP, onde é professor e também foi aluno

'Já fiz o que tinha que fazer', diz Moraes após mandar Bolsonaro para a Papudinha

Foragido da Justiça, o investigado tinha mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do Júri, Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Ilhéus, relacionado ao homicídio do policial militar. A prisão foi realizada por equipes da Draco-IE (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais), em ação integrada com a Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia afirmou que após a prisão, o homem foi encaminhado para uma unidade policial para os procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário, aguardando recambiamento para a Bahia.

Leia mais

Imagem - Funcionário de ONG é morto com suspeita de tortura cometida por milicianos no RJ

Funcionário de ONG é morto com suspeita de tortura cometida por milicianos no RJ

Imagem - Árvore cai sobre carro após temporal e mata mulher de 35 anos em SP

Árvore cai sobre carro após temporal e mata mulher de 35 anos em SP

Imagem - Adolescente de 14 anos morre após levar choque elétrico em piscina no PR

Adolescente de 14 anos morre após levar choque elétrico em piscina no PR

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais