Líder do Comando Vermelho de Ilhéus é preso na zona oeste do RJ

A prisão ocorreu no bairro de Gardênia Azul, na capital fluminense; integrante do Comando Vermelho, ele seria uma das lideranças da facção

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13:32

Suspeito de tráfico da Bahia é preso no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/PCERJ

Uma operação interestadual entre as polícias civis da Bahia e do Rio de Janeiro prendeu, nesta quinta-feira (15), um homem de 24 anos apontado como um dos líderes de um grupo criminoso com atuação em Ilhéus, no sul da Bahia. A prisão ocorreu no bairro de Gardênia Azul, na capital fluminense. O suspeito é investigado pela morte do policial militar Adir Pires Fontes de Oliveira, 40, registrada em 1º de agosto de 2021, no distrito de Castelo Novo, em Ilhéus, na Bahia. Integrante do Comando Vermelho, ele seria uma das lideranças da facção, que é alvo de investigações por crimes como tráfico de drogas, homicídios, extorsão, tortura e roubos, especialmente na zona norte do município.

Foragido da Justiça, o investigado tinha mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do Júri, Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Ilhéus, relacionado ao homicídio do policial militar. A prisão foi realizada por equipes da Draco-IE (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais), em ação integrada com a Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia afirmou que após a prisão, o homem foi encaminhado para uma unidade policial para os procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário, aguardando recambiamento para a Bahia.

