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Autorização

Lewandowski chama de censura decisão de Fux de impedir entrevista de Lula

Ddeclaração foi dada enquanto Lewandowski falava do crescente protagonismo do poder Judiciário no Brasil durante debate na Faculdade de Direito da USP
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 15:56

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 15:56

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski Crédito: ANDRÉ DUSEK/ESTADÃO CONTEÚDO
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), classificou como censura a decisão do ministro Luiz Fux, também do STF, de cassar a autorização que Lewandowski havia dado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba, de conceder entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.
A declaração foi dada enquanto Lewandowski falava do crescente protagonismo do poder Judiciário no Brasil durante debate na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Ao listar algumas decisões surpreendentes, ele citou por último a de Fux, sem citar o nome do colega. Essa decisão censurou um dos mais importantes veículos de comunicação do Brasil, impedindo que este veículo fizesse uma entrevista com um ex-presidente da República, disse o ministro do STF, também sem citar o nome de Lula.

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