Lembra do helicoca? Piloto condenado no ES é preso por outro caso em SP

Polícia apreende helicóptero de facção criminosa e prende pilotos suspeitos em SP Crédito: Reprodução/Globo News

A Polícia Civil apreendeu nesta quarta-feira (25) em Arujá, Região Metropolitana de São Paulo, um helicóptero supostamente utilizado para transporte de drogas entre a Bolívia e a capital paulista. Três pilotos foram detidos, entre eles Rogério Almeida Antunes, preso em 2013 por transportar 445 quilos de cocaína em helicóptero da empresa do ex-deputado estadual mineiro Gustavo Perrella, em uma fazenda de Afonso Cláudio, no interior do Espírito Santo

O helicóptero foi localizado dentro de uma oficina no bairro Jardim Fazenda Rincão. Dentro dele foram encontrados vestígios de cocaína e dois tambores de gasolina que, segundo a polícia, são utilizados para aumentar a autonomia da aeronave em viagens de longa duração. O helicóptero também não tinha outros bancos além do assento do piloto e teve o GPS removido.

Segundo o chefe de investigações da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (Dise) de São Bernardo do Campo, Carlos César Alves, a aeronave era monitorada desde janeiro e pode ter sido utilizada por Felipe Ramos Moraes, piloto suspeito de ter se envolvido no assassinato de integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

56 HORAS DE VIAGEM SEM REGISTRO

Segundo Alves, a aeronave era utilizada por facções criminosas para transportar drogas da Bolívia para São Paulo. Nos últimos quatros dias, o helicóptero realizou 56 horas de viagem. Nenhuma delas foi registrada no diário de bordo ou reportada à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A aeronave voava sem plano de voo, sem avisar a Anac, em horário de fim de semana. O típico de aeronave que transporta drogas, afirmou o chefe de investigações. De acordo com o Dise, o helicóptero também está em nome de laranja. É realmente um esquema sofisticado e que dificilmente a polícia consegue identificar, disse Alves.

Dois pilotos e um copiloto foram presos em flagrante. Entre eles está Rogério Almeida Antunes, que em 2013 foi detido em flagrante no Espírito Santo por transportar 445 quilos de cocaína em helicóptero da empresa Limeira Agropecuária, do então deputado estadual mineiro Gustavo Perrella, filho do senador Zezé Perrela.

Os outros dois detidos não possuem passagens pela polícia. (Estadão Conteúdo)

CASO NO ES

A Justiça Federal condenou os cinco acusados de envolvimento no caso do helicóptero que desembarcou com 445 quilos de cocaína, em novembro de 2013, em uma fazenda no município de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Estado. O helicóptero pertencia ao ex-deputado estadual mineiro Gustavo Perrella.

Crédito: Divulgação/PM

Alexandre José de Oliveira Júnior, Rogério Almeida Antunes, Everaldo Lopes Souza, Robson Ferreira Dias e Elio Rodrigues foram presos em flagrante ao pousar um helicóptero com 445 quilos de cocaína, em 2013, no distrito de São Domingos, a 20 quilômetros do centro de Afonso Cláudio. Eles respondiam pelo crime em liberdade desde abril de 2014.

A prisão dos réus em 2013 foi feita pela Polícia Militar, numa ação coordenada pela Polícia Federal que repassou à PM as informações sobre a chegada do helicóptero numa fazenda localizada próximo a Afonso Cláudio.

O VÍDEO DO FLAGRANTE

A sentença que condena os cinco acusados de tráfico de drogas foi emitida pelo juiz Federal Marcus Vinícius Figueiredo de Oliveira Costa, Titular da 1ª Vara Federal Criminal de Vitória, no último dia 19 de dezembro.

SENTENÇA

O piloto da aeronave, Rogério Almeida Antunes, foi condenado a dez anos e quatro meses de reclusão em regime fechado, além de 1.032 multas diárias de R$ 25. O copiloto Alexandre José de Oliveira Júnior foi condenado a dez anos e quatro meses em regime fechado, além de 1.032 multas diárias de R$ 100.

Apontado como interceptador da droga, Everaldo Lopes Souza foi condenado a nove anos e quatro meses de reclusão em regime fechado e 932 multas diárias de R$ 40. Outro condenado, também apontado como interceptador, Robson Ferreira Dias, vai responder a oito anos e oito meses de reclusão em regime fechado, além de 864 multas diárias de R$ 50.

Já o dono da fazenda, Elio Rodrigues, foi condenado a dez anos e oito meses de reclusão em regime fechado, além de multa de R$ 150 por 1066 dias.

Com informações de Elis Carvalho, de A GAZETA