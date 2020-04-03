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Pandemia

Laboratório estadual do RJ zera fila de testes para coronavírus

Com isso, segundo a pasta, os próximos laudos devem começar a sair em 48 horas -não foi informado qual era o tempo de espera antes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 16:04

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 16:04

Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Homem em laboratório faz testes para infecção de coronavírus
Laboratório estadual do Rio zera fila de testes para coronavírus Crédito: Freepik
A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro divulgou nota nesta sexta-feira (3) afirmando que o Lacen (Laboratório Central Noel Nutel), o principal laboratório do estado, zerou a fila de testes de coronavírus.
Com isso, segundo a pasta, os próximos laudos devem começar a sair em 48 horas -não foi informado qual era o tempo de espera antes.
O local passou a funcionar 24 horas e ampliou sua capacidade de testagem após a pandemia. Agora são analisadas 900 amostras por dia, sendo 500 no próprio local e 400 por meio de parcerias com com o Ibex (Instituto de Biologia do Exército), a Fiocruz e a Uerj (Universidade do Estado do RJ).
"Essas medidas permitirão que os laudos dos pacientes saiam, em média, 48h após a entrada. Com mais agilidade no processo de confirmação ou descarte dos casos, acompanharemos com maior realidade o cenário epidemiológico e a evolução da curva de casos", afirmou o secretário Edmar Santos.
No total, o Lacen processou cerca de 5.000 exames, prioritariamente de pacientes graves, profissionais de saúde e óbitos.
A secretaria disse também que comprou 1,2 milhão de kits de testes rápidos da Covid-19. O primeiro lote com 700 mil unidades está previsto para chegar nos próximos dias, e o restante deve chegar até o fim do mês.

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