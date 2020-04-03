Laboratório estadual do RJ zera fila de testes para coronavírus

Laboratório estadual do Rio zera fila de testes para coronavírus Crédito: Freepik

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro divulgou nota nesta sexta-feira (3) afirmando que o Lacen (Laboratório Central Noel Nutel), o principal laboratório do estado, zerou a fila de testes de coronavírus.

Com isso, segundo a pasta, os próximos laudos devem começar a sair em 48 horas -não foi informado qual era o tempo de espera antes.

O local passou a funcionar 24 horas e ampliou sua capacidade de testagem após a pandemia. Agora são analisadas 900 amostras por dia, sendo 500 no próprio local e 400 por meio de parcerias com com o Ibex (Instituto de Biologia do Exército), a Fiocruz e a Uerj (Universidade do Estado do RJ).

"Essas medidas permitirão que os laudos dos pacientes saiam, em média, 48h após a entrada. Com mais agilidade no processo de confirmação ou descarte dos casos, acompanharemos com maior realidade o cenário epidemiológico e a evolução da curva de casos", afirmou o secretário Edmar Santos.

No total, o Lacen processou cerca de 5.000 exames, prioritariamente de pacientes graves, profissionais de saúde e óbitos.