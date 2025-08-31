Jacarepaguá

Justiça manda prender policial que atirou em entregador do iFood no RJ

José Rodrigo da Silva Ferrarini atirou no pé de Valério Souza Junior após motoboy não ter aceitado subir até a porta do suspeito para fazer entrega

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 15:33

Vídeo gravado pela vítima flagrou momento em que o policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini atira no pé do entregador Valério Souza Júnior, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro Crédito: Instagram/ Reprodução

A Justiça do Rio de Janeiro decretou neste domingo, 31, a prisão temporária de 30 dias do policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini, que atirou no pé do entregador Valério Souza Junior durante uma discussão nesta sexta-feira, 29. A informação é do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ).

O caso ocorreu em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. O policial atirou após Valério se recusar a subir até sua porta para fazer a entrega. O Estadão falou com a defesa do policial, mas ainda não há manifestação sobre o caso.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária afastou Ferrarini do cargo por 90 dias. Em nota, a pasta condenou a atitude do policial. "Nossa Corregedoria acompanha o caso junto à delegacia de polícia e nos solidarizamos com o rapaz vitimado", disse a secretária da Seap, Maria Rosa Nebel.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o caso é investigado pela 32ª DP (Taquara) e que a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito. Valério Souza foi socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge e seu estado de saúde é estável, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

