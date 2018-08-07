Justiça examina pedido de liberdade para Doutor Bumbum

O médico Denis Cesar Barros Furtado é conhecido como "Doutor Bumbum" Crédito: Reprodução | Facebook

A defesa do médico Denis Cesar Barros Furtado, o Doutor Bumbum, entrou com um pedido de liberdade na 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. O pedido de habeas corpus, que beneficiaria também Maria de Fátima Furtado e Renata Fernandes Cirne, respectivamente mãe e namorada do médico, está sendo examinado pelo desembargador José Roberto Lagranha Távora.

No último dia 23, a Justiça já havia negado um pedido de liberdade provisória de Renata Fernandes Cirne. Ela e Maria de Fátima, que também é médica, são suspeitas de terem ajudado Doutor Bumbum no procedimento estético que resultou na morte da bancária Lilian Calixto.

Segundo polícia, Renata teria assinado a autorização de internação de Lilian Calixto no hospital Barra DOr, onde a bancária morreu, na madrugada do dia 15 último. Ela foi levada para o hospital horas após a se submeter a um implante de 300 ml de silicone nos glúteos. O procedimento estético foi realizado por Denis Furtado na cobertura do médico, na Barra da Tijuca.

Renata foi presa no ultimo dia 17, por força de um mandado de prisão temporária expedido pelo Tribunal de Justiça. Ela está grávida e atualmente encontra-se à disposição da Justiça no Presídio Talavera Bruce, no Complexo do Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Denis Furtado e mãe tiveram as prisões temporárias decretadas e foram presos no último dia 19.