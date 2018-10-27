Justiça do Paraná adverte Roger Waters sobre manifestação política

Roger Waters Crédito: Divulgação/Multishow

Em decisão assinada pelo juiz Douglas Marcel Peres , a Justiça Eleitoral do Paraná advertiu na sexta-feira (26) a produtora T4F e o roqueiro Roger Waters , que faz show hoje à noite, a partir das 21h30, em Curitiba, sobre a necessidade de evitar manifestações político-partidárias após às 22h. Ex-integrante da banda de rock progressivo Pink Floyd, Waters está em turnê pelo Brasil desde o dia 9 de outubro, quando fez sua primeira apresentação em São Paulo, na Arena Palmeiras.

No pedido enviado à produtora, ao artista e sua equipe, o Ministério Público Eleitoral pede para que sejam evitadas "manifestações de cunho político que traduzam propaganda, a favor ou contra (ainda que não haja citação explícita de nomes, como a hashtag já citada) aos candidatos do processo eleitoral em curso, vez que a inobservância do horário, com a repetição de conduta pública fartamente noticiada pela mídia, gerará consequências no espectro criminal-eleitoral".

Em resumo, se Waters repetir o que fez nos shows de São Paulo, Rio e Bahia, exibindo no telão citações de Jair Bolsonaro como neofascista, a hashtag #Elenão ou outro tipo de manifestação, pode ser preso . O documento, um pedido do MPE que foi acatado pelo juiz Peres, explica que a legislação eleitoral brasileira impede qualquer manifestação partidária depois das 22h do dia anterior ao pleito.

"Depois desse horário e até a meia-noite, há uma restrição para manifestação pública em prol ou contra candidatos a cargos eletivos, transgressão essa sujeita a multa", escreve. A advertência foi estendida a outros shows que acontecerão na capital paranaense neste fim de semana.

PEDIDO DE INELEGIBILIDADE