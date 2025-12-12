Home
Jovem grávida é agredida pelo companheiro durante sessão de cinema em MG

Jovem grávida é agredida pelo companheiro durante sessão de cinema em MG

A Polícia Militar (PM) atendeu à ocorrência no cinema. A mulher relatou aos policiais que as agressões começaram depois que o celular dela tocou em uma ligação de um número desconhecido. O homem também teria feito ameaças de morte

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 09:32

Polícia Militar mineira atendeu a ocorrência no interior do estado

Uma jovem grávida de 19 anos foi agredida pelo companheiro, de 28 anos, durante uma sessão de cinema em Ubá, no interior de Minas Gerais, no domingo, 7. O caso foi registrado por câmeras de segurança do local. As imagens mostram o homem dando socos, diversos puxões de cabelo e até mordendo a vítima. Depois das agressões, ele se levanta e também faz a jovem se levantar da cadeira da sala de cinema. A jovem sofreu ferimentos leves.

A Polícia Militar (PM) atendeu à ocorrência no cinema. A mulher relatou aos policiais que as agressões começaram depois que o celular dela tocou em uma ligação de um número desconhecido. O homem também teria feito ameaças de morte

