Jovem endividado com apostas simula sequestro e pede resgate para a mãe em SP

A história teve início após ele sair de casa na tarde de quarta-feira (8) para trabalhar, mas não voltou mais; a mãe passou a receber mensagens do número do filho que anunciavam o sequestro

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 15:22

Um homem endividado por causa de apostas forjou o próprio sequestro para exigir dinheiro de resgate da própria mãe. A história teve início após o jovem de 22 anos, manobrista em uma loja, sair de casa na tarde de quarta-feira (8) para trabalhar. Naquele dia, ele faltou ao serviço e não voltou para sua residência, na zona leste de São Paulo. Naquela mesma data a mãe passou a receber mensagens do número do filho que anunciavam o sequestro. A exigência foi de R$ 2.000 pelo resgate.

A mulher, então, procurou o plantão da 1ª Delegacia Antissequestro, localizada no centro da capital paulista. Os investigadores passaram a desconfiar de que não se tratava de um sequestro, mas de um golpe contra a própria família, conhecido como autosequestro. Durante as investigações, os policiais descobriram que o homem estava em São Bernardo do Campo, no Grande ABC.

Na delegacia, segundo a investigação, o homem confessou ter inventado a história para tentar tirar dinheiro da mãe e afirmou ter contraído dívidas com apostas. O telefone dele foi apreendido. O caso foi registrado como estelionato e é investigado pela Polícia Civil.

