"Falsa couve" pode ter intoxicado quatro pessoas em MG

Segundo boletim médico divulgado neste domingo (12), dois pacientes, um homem de 60 anos e uma mulher de 37, estão internados em estado grave

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:26

Falsa couve foi encontrada em casa de família intoxicada em MG
Falsa couve foi encontrada em casa de família intoxicada Crédito: Corpo de Bombeiros/Polícia Militar/Divulgação

Três pessoas da mesma família estão internadas na Santa Casa de Patrocínio, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, supostamente após ingerirem uma planta tóxica conhecida como "falsa couve", que teria sido servida refogada em um almoço na chácara em que todas moram juntas. Segundo a secretária de Saúde da cidade, Luciana Rocha Nunes, a provável intoxicação ocorreu na quarta-feira (9), logo após o vegetal ser colhido, refogado e servido.

Quatro pessoas passaram mal e foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Segundo boletim médico divulgado neste domingo (12), dois pacientes, um homem de 60 anos e uma mulher de 37, estão internados em estado grave. O homem está em coma induzido e usa aparelhos para respirar. A mulher sofreu uma lesão cerebral e não despertou desde que foi socorrida. O terceiro internado, um homem de 64 anos, apresenta quadro estável.

Um homem de 67 anos também foi socorrido, mas recebeu alta um dia depois da suposta intoxicação e está na casa de amigos, onde recebe visitas de equipes de saúde para acompanhamento da evolução do quadro. Ele conseguiu relatar os fatos aos médicos.

"Devem ter pego couve com essa substância, a "couve brava" (nicotiana glauca), e fizeram um refogado na hora do almoço", disse a secretária, em vídeo divulgado para explicar o caso. Segundo ela, as quatro pessoas passaram mal 40 minutos após o almoço, com dificuldades respiratórias e musculares. O homem de 67 anos conseguiu pedir socorro aos vizinhos, que chamaram o Samu. O caso é investigado pela Polícia Civil. Duas amostras da planta foram recolhidas para serem examinadas pela Vigilância Sanitária. A Vigilância Epidemiológica de Minas Gerais também foi acionada para acompanhar a situação.

