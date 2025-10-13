A Gazeta - Agora

Poste tomba e coloca pedestres em risco na Darly Santos, em Vila Velha

Publicado em 13/10/2025 às 08h40
Poste tombado às margens da rodovia Darly Santos
Poste tombou após acidente na Rodovia Darly Santos, em Novo México, Vila Velha Crédito: Roberto Pratti

Um poste tombou após ser atingido por um carro em um acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (13). Inclinado sobre a calçada, próximo à entrada do bairro Novo México, a estrutura ficou pendurada nos fios de energia — alguns de alta tensão —, representando risco a ciclistas e pedestres que passam pelo local. A via não precisou ser interditada para os veículos.

EDP informou que equipes técnicas atuam no local para realizar os reparos necessários, incluindo a substituição do poste danificado. “Por questão de segurança, os três clientes próximos ao local terão o fornecimento de energia interrompido até a finalização dos serviços”, disse a concessionária responsável pela distribuição de energia.

