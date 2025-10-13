Poste tomba e coloca pedestres em risco na Darly Santos, em Vila Velha

Um poste tombou após ser atingido por um carro em um acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (13). Inclinado sobre a calçada, próximo à entrada do bairro Novo México, a estrutura ficou pendurada nos fios de energia — alguns de alta tensão —, representando risco a ciclistas e pedestres que passam pelo local. A via não precisou ser interditada para os veículos.