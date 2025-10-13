Poste tomba e coloca pedestres em risco na Darly Santos, em Vila Velha
Um poste tombou após ser atingido por um carro em um acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (13). Inclinado sobre a calçada, próximo à entrada do bairro Novo México, a estrutura ficou pendurada nos fios de energia — alguns de alta tensão —, representando risco a ciclistas e pedestres que passam pelo local. A via não precisou ser interditada para os veículos.
A EDP informou que equipes técnicas atuam no local para realizar os reparos necessários, incluindo a substituição do poste danificado. “Por questão de segurança, os três clientes próximos ao local terão o fornecimento de energia interrompido até a finalização dos serviços”, disse a concessionária responsável pela distribuição de energia.