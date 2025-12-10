Home
Jovem é morta a tiros enquanto dormia em Alagoas

Jovem é morta a tiros enquanto dormia em Alagoas

A vítima estava dormindo ao lado dos dois filhos quando foi assassinada; o principal suspeito do crime é o ex-marido dela, que não foi localizado pela polícia

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 14:29

Maria Graciele dos Santos foi morta enquanto dormia em Alagoas
Maria Graciele dos Santos foi morta enquanto dormia em Alagoas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma jovem foi morta a tiros enquanto dormia, na madrugada de nesta terça-feira (9), na área rural de Coruripe, litoral sul de Alagoas. Maria Graciele dos Santos, 25, foi atingida por dois tiros no pescoço por volta das 3h da madrugada e morreu no local. As informações são do delegado da Polícia Civil de Alagoas, James Bernard Aita Silveira. A vítima estava dormindo ao lado dos dois filhos quando foi assassinada. O principal suspeito do crime é o ex-marido dela. O homem, que não teve o nome divulgado, ainda não foi localizado pela polícia.

A vítima estava dormindo ao lado dos dois filhos quando foi assassinada; o principal suspeito do crime é o ex-marido dela, que não foi localizado pela polícia

Jovem é morta a tiros enquanto dormia em Alagoas

Uma câmera registrou o momento em que o suspeito chegou em um carro e parou em frente à residência onde Maria morava. Segundo a polícia, as imagens mostram que o atirador desceu e entrou pelo banco do passageiro, o que sugere que uma outra pessoa estava na condução do veículo para auxiliá-lo no crime. 

Maria Graciele havia mudado há pouco tempo de Caruaru (PE) para Coruripe. Familiares relataram às autoridades que ela deixou a cidade pernambucana para fugir do ex-marido, que a ameaçava. O homem não aceitava o fim do relacionamento. Desde o término do casamento, ele teria passado a perseguir a ex-esposa, feito ameaças e intimidações, ainda de acordo com relato dos familiares dela à polícia.

A Perícia Científica já esteve no endereço da vítima para colher evidências que possam auxiliar na elucidação do crime. O corpo da vítima foi levado ao IML e depois liberado para sepultamento. Caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios da 7º Região de Penedo. Até o momento, ninguém foi preso.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares. Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

