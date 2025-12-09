Home
Casal morre e bebê fica em estado grave após ataque a tiros no RJ

O carro foi atingido por diversos tiros; o homem, que estava na direção, e a mulher, no banco do passageiro, morreram na hora

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 13:41

Bebê atingido pelos tiros foi levado para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio
Bebê atingido pelos tiros foi levado para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio Crédito: Paulo Sérgio/Prefeitura do Rio

Uma família foi alvo de ataque a tiros na avenida Brasil, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (8). O casal morreu e o bebê, que seria filho deles, está em estado gravíssimo. Segundo a polícia, o Renault Logan foi atingido por diversos tiros. O homem, que estava na direção, e a mulher, no banco do passageiro, morreram na hora. O bebê foi atingido por disparos nas duas pernas e levado por pessoas que passavam pela via ao Hospital Pedro 2º, em Santa Cruz. Ela segue internada e corre risco de morte.

O caso está sendo investigado pela DH (Delegacia de Homicídios), que recolheu imagens da via. O ataque foi uma marcada pela disputa entre traficantes e milicianos. Essa é uma das linhas de investigação da polícia, embora a ocorrência tenha sido registrada como latrocínio. O policiamento na Avenida Brasil segue reforçado, segundo a Polícia Militar, com equipes distribuídas em pontos estratégicos para garantir a segurança de motoristas e passageiros.

