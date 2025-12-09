Home
>
Brasil
>
Homem é baleado e preso suspeito de tentar invadir hospital para matar mulher

Homem é baleado e preso suspeito de tentar invadir hospital para matar mulher

Segundo a polícia, homem portava duas facas e estaria atrás de mulher que já havia sido ferida por ele para consumar o crime

Caio Possati

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 09:27

Um homem foi preso na manhã do último domingo, 7, suspeito de tentar invadir um hospital para matar uma mulher, que já tinha sido ferida por ele. O caso aconteceu na cidade de Uruburetama, no Ceará (a cerca de 120 quilômetros de Fortaleza). O homem não foi identificado, por isso não foi possível localizar sua defesa.

Recomendado para você

Ao receber homenagem, ministra do STF ressaltou as injustiças contra mulheres e a escalada de feminicídios

Cármen Lúcia diz que Judiciário ainda é machista e sexista e cobra ação contra matança de mulheres

Segundo a polícia, homem portava duas facas e estaria atrás de mulher que já havia sido ferida por ele para consumar o crime

Homem é baleado e preso suspeito de tentar invadir hospital para matar mulher

Ministro do Turismo foi expulso do partido após decidir permanecer no governo Lula, desobedecendo ordem dada pela legenda para deixar o cargo

Expulso do União Brasil, Sabino diz que sai de 'cabeça erguida'

Conforme a Polícia Militar do Estado (PMCE), equipes do 11º Batalhão atenderam a uma ocorrência de tentativa de feminicídio no centro do município.

PM do Ceará prendeu homem suspeito de tentativa de feminicídio em Uruburetama
PM do Ceará prendeu homem suspeito de tentativa de feminicídio em Uruburetama Crédito: Polícia Militar do Ceará/Divulgação

A ação teve início após a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) relatar que uma mulher havia sido ferida com golpes de faca pelo suspeito e que ela tinha sido encaminhada ao hospital municipal.

A PMCE informou ainda que, durante o atendimento da ocorrência, testemunhas relataram aos agentes que o homem se deslocava armado com duas facas em direção ao hospital, supostamente com o objetivo de consumar o crime.

As equipes policiais, então, localizaram o homem em frente à unidade de saúde e deram voz de parada. De acordo com a polícia, a ordem não foi obedecida e o suspeito avançou contra os agentes, que dispararam na direção das pernas dele.

Na sequência, o suspeito foi contido e recebeu atendimento médico. "As armas utilizadas na ação criminosa foram apreendidas e apresentadas na Delegacia Regional de Itapipoca, onde o inquérito foi instaurado para apuração dos fatos", informou a PM do Ceará.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais