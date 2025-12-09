No Ceará

Homem é baleado e preso suspeito de tentar invadir hospital para matar mulher

Segundo a polícia, homem portava duas facas e estaria atrás de mulher que já havia sido ferida por ele para consumar o crime

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 09:27

Um homem foi preso na manhã do último domingo, 7, suspeito de tentar invadir um hospital para matar uma mulher, que já tinha sido ferida por ele. O caso aconteceu na cidade de Uruburetama, no Ceará (a cerca de 120 quilômetros de Fortaleza). O homem não foi identificado, por isso não foi possível localizar sua defesa.

Conforme a Polícia Militar do Estado (PMCE), equipes do 11º Batalhão atenderam a uma ocorrência de tentativa de feminicídio no centro do município.

PM do Ceará prendeu homem suspeito de tentativa de feminicídio em Uruburetama Crédito: Polícia Militar do Ceará/Divulgação

A ação teve início após a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) relatar que uma mulher havia sido ferida com golpes de faca pelo suspeito e que ela tinha sido encaminhada ao hospital municipal.

A PMCE informou ainda que, durante o atendimento da ocorrência, testemunhas relataram aos agentes que o homem se deslocava armado com duas facas em direção ao hospital, supostamente com o objetivo de consumar o crime.

As equipes policiais, então, localizaram o homem em frente à unidade de saúde e deram voz de parada. De acordo com a polícia, a ordem não foi obedecida e o suspeito avançou contra os agentes, que dispararam na direção das pernas dele.

Na sequência, o suspeito foi contido e recebeu atendimento médico. "As armas utilizadas na ação criminosa foram apreendidas e apresentadas na Delegacia Regional de Itapipoca, onde o inquérito foi instaurado para apuração dos fatos", informou a PM do Ceará.

