  • Brasil
  • Jovem é esfaqueada e morta por vizinha após briga por som alto
Em Goiás

Jovem é esfaqueada e morta por vizinha após briga por som alto

Emily Victoria Pereira, de 20 anos, morreu após ser esfaqueada no peito pela concunhada; agressão teria acontecido após discursão por som alto

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 09:56

Agência FolhaPress

Emily Victoria Pereira morreu após ser atacada com uma facada no peito pela concunhada Crédito: Divulgação/PMGO
Uma mulher de 20 anos morreu após ser esfaqueada durante uma briga com a vizinha por causa de som alto. O caso foi registrado na avenida das Bandeiras, no Setor Vila Mauá, em Goiânia (GO).
A vítima, identificada como Emily Victoria Pereira, recebeu uma facada no peito da concunhada. A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar no local, a jovem já estava morta. O crime aconteceu na última sexta-feira (30), por volta das 23h.
A agressora teria reclamado do som alto na casa de Emily, que não gostou da cobrança. Segundo a Polícia Civil, "a suspeita partiu para cima da vítima com uma faca em punho e a matou com um único golpe no peito".
Em depoimento à polícia, o companheiro da suspeita informou que estava dentro de casa quando ouviu gritos. Ao sair, ele se deparou com a companheira segurando uma faca e a vítima sangrando.
A autora do homicídio foi presa em flagrante pelos policiais militares. Se condenada, responderá pelo crime de homicídio.

