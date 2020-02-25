  • Jojo Todynho faz coreografia com seios à mostra em desfile na Sapucaí
Carnaval do Rio

Jojo Todynho faz coreografia com seios à mostra em desfile na Sapucaí

Jojo Todynho, 23, surpreendeu na noite de segunda-feira (24) ao desfilar com os seios à mostra pela Beija-Flor, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 17:09

Redação de A Gazeta

A cantora Jojo Toddynho, destaque da escola de Samba Beija-Flor, durante o desfile Crédito: Thiago Ribeiro/Agif/Folhapress
Jojo Todynho, 23, surpreendeu na noite desta segunda-feira (24) ao desfilar com os seios à mostra pela Beija-Flor, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. 
Representando Xica, rainha do Tijuco, a cantora foi acompanhada de um passista e sambou a noite toda. Seu figurino, branco e dourado, era composto por um vestido longo e aberto na frente, um chapéu e asas compridas. Nas mãos, ela balançava um leque.
A Beija-Flor de Nilópolis fechou a noite com um desfile grandioso e impactante, como prometido, se credenciando a disputar seu 15° título. Alegorias ricas em detalhes fizeram a escola reviver seus áureos Carnavais.
O enredo foi "Se essa rua fosse minha", contando a história dos caminhos percorridos pelo homem por meio de lendas e mitos sobre estradas, vias e ruas, até desembocar na avenida Marquês de Sapucaí.
A comissão de frente sobre gangues de rua usando uma estética estilo "Mad Max" se destacou, com carros e motos como alegorias. O ator Edson Celulari desta vez veio no chão, sem tocar na bateria.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rei Charles 3º diz que situação do mundo hoje teria 'perturbado profundamente' Elizabeth 2ª
21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente
Imagem de destaque
Tons de marrom: veja como eles têm ganhado força na arquitetura

