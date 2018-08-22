É falsa a informação, presente em montagem que circula no WhatsApp e no Facebook, de que um dos filhos do ex-presidente Lula (PT), Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, é dono de um avião avaliado em US$ 50 milhões.

pelo menos desde 2013. Porém, não há nenhum registro de que esse jato tenha pertencido a qualquer membro da família do ex-presidente. A aeronave em questão, modelo G-1159A Gulfstream III de prefixo N933PA, é alvo de especulações sobre sua relação com Lula ou Lulinha. Porém, não há nenhum registro de que esse jato tenha pertencido a qualquer membro da família do ex-presidente.

Propriedade de jato atribuído a Lulinha é de empresa americana Crédito: Reprodução

Gazeta Online, UOL e O Povo concordaram com o processo de verificação. As checagens só são publicadas quando pelo menos três veículos diferentes fazem o "crosscheck". Você também pode sugerir informações sobre a eleição presidencial a serem checadas pelo WhatsApp do Comprova: (11) 97795-0022. A checagem é resultado de trabalho do projeto Comprova . As informações foram verificadas por profissionais do Jornal do Commercio, Estadão e Band., UOL e O Povo concordaram com o processo de verificação. As checagens só são publicadas quando pelo menos três veículos diferentes fazem o "crosscheck". Você também pode sugerir informações sobre a eleição presidencial a serem checadas pelo WhatsApp do Comprova:

A investigação sobre a propriedade da aeronave teve como base o registro do prefixo do avião (código alfanumérico que identifica a nacionalidade de uma aeronave) nos bancos de dados de órgãos oficiais de aeronáutica e sites de registro de aviões e voos.

De acordo com o registro da aeronave no site Flight Ware , o prefixo N933PA expirou e o número foi cancelado em 30/06/2014. O jato em questão pertencia ao Wells Fargo Bank Northwest Trustee, um administrador fiduciário. Antes disso, a aeronave  fabricada em 1983, pertenceu à Jet Aviation (1983 a 1992); foi vendida de volta à Gulfstream Aerospace Corporation (1992 a 1993) e, depois, vendida à Flo-Sun Aircraft (1993 a 2003), à NSHE Peru (2003), à Executive Aircraft (2003 a 2010), e, finalmente, à Wells Fargo (2010 a 2017)  como registra o site PlaneLogger

Atualmente, a aeronave tem o prefixo N888SM, e pertence à empresa TVPX Ars Inc Trustee, outro administrador fiduciário. Nesse tipo de contrato, a empresa proprietária administra o título e o registro, mas não tem papel na operação ou no monitoramento da aeronave, a menos que seja instruída pela proprietária a fazer isso. O último registro de voo da aeronave N88SM foi um voo entre Miami e West Palm Beach, em outubro de 2014

Sobre o valor de US$ 50 milhões que Lulinha (ou Lula, dependendo da versão do boato) teria pago pela aeronave, ele está bem acima do que esse modelo valia em 2013 ou atualmente. O modelo G-1159A Gulfstream III, quando foi lançado originalmente, em 1980, custava US$ 37 milhões a unidade.

No site Controller , dois G-1159A Gulfstream III estão à venda (com preço exposto), custando US$ 1,2 milhão e US$ 1,5 milhão. A página do fabricante conta com alguns modelos usados para vender, mas nenhum deles é o G-1159A Gulfstream III. Porém, como referência, a aeronave mais cara lá é o Gulfstream G650 S/N 6146, de 2015, que custa US$ 53 milhões.

A montagem de fotos faz ainda outras acusações contra Lulinha, que não foram verificadas pelo Comprova.

Em 2016, a Polícia Federal realizou uma perícia do patrimônio de Lulinha, à qual a equipe do Comprova teve acesso. A conclusão da perícia é de que a evolução patrimonial foi compatível com as sobras financeiras e que não havia irregularidades nas movimentações.