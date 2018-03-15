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Muito abalada

Irmã de Marielle Franco chega ao IML para liberar corpo da vereadora

No início da manhã, um funcionário da unidade informou que a necropsia já havia sido concluída

Publicado em 15 de Março de 2018 às 11:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 11:58
Vereadora Marielle Franco Crédito: Reprodução/Facebook
A irmã da vereadora Marielle Franco chegou ao Instituto Médico-Legal (IML), no Santo Cristo, no Centro do Rio, por volta das 8h30m desta quinta-feira. Muito abalada, não quis falar com a imprensa. No início da manhã, um funcionário do IML informou que a necropsia do corpo da vereadora havia sido concluída e a família estava sendo aguardada com os documentos de Marielle para que o corpo fosse liberado.
A vereadora foi assassinada a tiros na noite desta quarta-feira após deixar um evento chamado "Jovens Negras Movendo as Estruturas", na Rua dos Inválidos, na Lapa. O crime aconteceu por volta das 21h30m na Rua Joaquim Palhares, no Estácio, próximo à prefeitura do Rio. O motorista que estava com ela, Anderson Pedro Gomes, também foi morto na ação. Eles estavam acompanhados de assessora da vereadora, que foi atingida por estilhaços e levada para o hospital Municípal Souza Aguiar. A principal linha de investigação é a de execução.
Policiais militares informaram que um carro teria emparelhado com o da vereadora, e os ocupantes abriram fogo, fugindo em seguida. De acordo com a PM, a janela à direita no banco de trás, onde estava Marielle, ficou completamente destruída. Segundo investigadores da Delegacia de Homicídios (DH), que investigam o caso, os criminosos não levaram nada de nenhum dos ocupantes do veículo. Pelo menos cinco tiros teriam atingido a cabeça da vereadora.

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