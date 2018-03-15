Irmã de Marielle Franco chega ao IML para liberar corpo da vereadora

Vereadora Marielle Franco Crédito: Reprodução/Facebook

A irmã da vereadora Marielle Franco chegou ao Instituto Médico-Legal (IML), no Santo Cristo, no Centro do Rio, por volta das 8h30m desta quinta-feira. Muito abalada, não quis falar com a imprensa. No início da manhã, um funcionário do IML informou que a necropsia do corpo da vereadora havia sido concluída e a família estava sendo aguardada com os documentos de Marielle para que o corpo fosse liberado.

A vereadora foi assassinada a tiros na noite desta quarta-feira após deixar um evento chamado "Jovens Negras Movendo as Estruturas", na Rua dos Inválidos, na Lapa. O crime aconteceu por volta das 21h30m na Rua Joaquim Palhares, no Estácio, próximo à prefeitura do Rio. O motorista que estava com ela, Anderson Pedro Gomes, também foi morto na ação. Eles estavam acompanhados de assessora da vereadora, que foi atingida por estilhaços e levada para o hospital Municípal Souza Aguiar. A principal linha de investigação é a de execução.