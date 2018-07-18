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Instagram do 'Dr. Bumbum' com mais de 600 mil seguidores é apagado

Médico está foragido após bancária de Cuiabá morrer depois de procedimento estético

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 16:12
Perfil do médico Denis Furtado no Instagram foi apagado Crédito: Reprodução/Instagram
O médico foragido Denis Cesar Barros Furtado, de 45 anos, deletou seu perfil no Instagram com 647 mil seguidores. As redes sociais do "Doutor Bumbum" eram repletas de publicações sobre os procedimentos estéticos que realizava e imagens das pacientes antes e depois.
Contudo, uma das pacientes do "Doutor Bumbum" morreu na madrugada do último domingo. A bancária Lilian Calixto, de 46 anos, sofreu uma complicação durante uma bioplastia de glúteos realizada no último sábado, na cobertura do médico, em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.
De acordo com a família da vítima, a mulher passou mal e precisou ser atendida no hospital Barra D'or, também na Zona Oeste, mas não resistiu. Após dar entrada no hospital, o quadro clínico de Lilian piorou. Ela passou por quatro paradas cardiorrespiratórias, sendo que na última não respondeu às tentativas de ressuscitação.
Ainda segundo o depoimento, no mesmo dia da internação, o médico recolheu os pertences da paciente (um anel de prata com pedra, uma aliança dourada, um anel de prata, um cordão prata com pingente, uma blusa de manga, uma blusa de alças, um par de tênis e um sutiã) e se retirou do hospital.
Diversas outras pacientes, que foram atendidas na mesma cobertura onde Lilian fez o procedimento estético, foram às redes sociais do "Doutor Bumbum" comentar que o uso de seu apartamento para fazer a bioplastia era recorrente.
Denis era seguido por quase um milhão de internautas. No Facebook, são cerca de 50 mil, entre as páginas pessoais e profissionais. Já seu canal no YouTube tem 1,5 mil inscritos. O Instagram, contudo, não está mais ativo.
Antes e depois de uma bioplastia nos glúteos Crédito: Reprodução
Em meio a posts de dicas de beleza, alimentação e procedimentos estéticos, como a bioplastia  carro-chefe de Denis  o médico publicava os famosos "antes e depois" das cirurgias e procedimentos. Em uma postagem, o médico diz que o apelido "Doutor Bumbum" foi criado pelas próprias pacientes.
"O apelido carinhoso #DrBumbum criado pelas pacientes é uma brincadeira que me dá muita alegria e certeza de reconhecimento de meu trabalho como médico capacitado em bioplastia! Gratidão à todos!" escreveu, o médico.
Nas redes, Denis disse que já fez mais de 5 mil procedimentos estéticos, "em mais de 15 anos de bioplastia".
Algumas das publicações também mostrava a namorada, que está presa Crédito: Reprodução/Instagram
A namorada do médico, Renata Fernandes, de 19 anos, está presa desde o último domingo, quando foi detida sob a acusação de participar do procedimento estético que matou Lilian Calixto. Renata estava na cela da 16ª DP (Barra da Tijuca) e foi transferida nesta quarta-feira para a unidade prisional de Benfica, na Zona Norte do Rio. Ela fez um curso de técnica de enfermagem em São Paulo, que não concluiu.
Apesar de ter sua conta apagado a conta do Instagram, algumas fotos e textos que ele escrevia ainda estão disponíveis na sua página do Facebook, que ainda não foi deletada.
Acusados de homicídio qualificado, Denis e sua mãe, Maria de Fátima Barros Furtado, de 66 anos, que também é médica, são considerados foragidos pela Justiça. O Portal dos Procurados divulgou, na madrugada desta quarta-feira, um cartaz com recompensa de R$ 1 mil por informações que levem às prisões do cirurgião e da mãe.

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