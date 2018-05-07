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Enem 2018

Inscrições para o Enem começam nesta segunda-feira

Candidato terá até o dia 18 de maio para se cadastrar no site; provas serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 11:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 11:57
Provas do Enem Crédito: Arquivo Pessoal
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam às 10h desta segunda-feira, 7, e vão até o dia 18 de maio. Mesmo o candidato que pediu isenção da taxa de inscrição deve se inscrever na Página do Participante no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
O pagamento da taxa de R$82,00 para os não isentos pode ser feito até dia 23, respeitados os horários de compensação bancária. Para a inscrição, o candidato deve apresentar o número do CPF e do documento de identidade.Além disso, também é necessário informar um número de celular e endereço de e-mail pessoal e válido.
As provas serão realizadas em dois domingos consecutivos: 4 e 11 de novembro. No primeiro dia, serão aplicadas as provas de Redação, Ciências Humanas e Linguagens em cinco horas e meia. No segundo dia, a aplicação das provas de Ciências da Natureza e Matemática em cinco horas, trinta minutos a mais do que no passado.
O horário de abertura dos portões do Enem 2018 foi confirmado para meio dia, com fechamento ocorrendo às 13h, pontualmente. As provas terão início às 13h30, horário oficial de Brasília.
O gabarito oficial do Enem 2018 será divulgado pelo Inep no terceiro dia útil após o término das provas. O resultado do Enem 2018 será publicado no início de janeiro de 2019. As notas poderão ser utilizadas nos processos seletivos do Sisu, ProUni, Fies e Pronatec.

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