Inscrições para o Enem 2019 vão até sexta-feira (17)

Interessados em participar do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2019 tem a até a próxima sexta-feira (17) para fazer a inscrição pela internet. As informações são da Agência Brasil.
No mesmo dia serão encerrados os prazos para alterar dados cadastrais, como município de provas e opção de língua estrangeira, e solicitar atendimento especializado e específico.
A taxa de inscrição para o Enem é de R$ 85. Quem não tem isenção de taxa deve fazer o pagamento até o dia 23 de maio. O prazo para pedidos de atendimento por nome social vai de 20 e 24 de maio. As provas do Enem serão aplicadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro.
Quem já concluiu o ensino médio ou vai concluir este ano pode usar as notas do Enem, por exemplo, para se inscrever em programas de acesso à educação superior como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e o ProUni (Programa Universidade para Todos) ou de financiamento estudantil.
A prova também pode ser feita pelos estudantes que vão concluir o ensino médio depois de 2019, mas nesse caso os resultados servem somente para autoavaliação, sem possibilidade de concorrer a vagas ou a bolsas de estudo.