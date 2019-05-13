Inscrições para o Enem 2019 vão até sexta-feira (17)

Inep vai eliminar mais de 42 mil caixas de avaliações do Saeb e Enem Crédito: Reprodução

Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2019 tem a até a próxima sexta-feira (17) para fazer a inscrição pela internet. As informações são da Agência Brasil. Interessados em participar do2019 tem a até a próxima sexta-feira (17) para fazer a inscrição pela internet. As informações são da Agência Brasil.

No mesmo dia serão encerrados os prazos para alterar dados cadastrais, como município de provas e opção de língua estrangeira, e solicitar atendimento especializado e específico.

A taxa de inscrição para o Enem é de R$ 85. Quem não tem isenção de taxa deve fazer o pagamento até o dia 23 de maio. O prazo para pedidos de atendimento por nome social vai de 20 e 24 de maio. As provas do Enem serão aplicadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro.