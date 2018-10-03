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Comprova

Inscrição sobre Jesus na camiseta de Manuela D'Ávila é falsa

Uma montagem está sendo compartilhada nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 18:13

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 18:13

Não é verdade que a candidata a vice-presidente da República, Manuela D´Ávila (PCdoB), utilizou uma camisa com a frase "Jesus é Travesti" e com um ícone de arco-íris. Uma imagem falsa está sendo compartilhada nas redes sociais.
As informações foram checadas pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil para combater a desinformação na eleição presidencial. A verificação envolveu profissionais de Jornal do Commercio, revista Veja, Poder360, SBT e Gazeta Online.
A própria candidata desmentiu a foto, afirmando em suas contas no Twitter e Instagram que a imagem é uma montagem sobre uma camisa que, na verdade, tinha "rebele-se" escrito.
"PRESTEM ATENÇÃO! Mentiras não passarão! Nos ajude a compartilhar a verdade!", escreveu Manuela nas redes sociais.
A foto foi clicada pela fotógrafa Isis Medeiros no dia 17 de julho de 2018, durante a sabatina dos pré-candidatos à Presidência da República organizada pelo programa Voz Ativa, da Rede Minas de Televisão, em Minas Gerais.
A autora da foto mostrou-se indignada com a montagem em uma publicação nas redes sociais. "Deparei hoje cedo com uma foto minha que foi manipulada e está sendo compartilhada por aí numa tentativa baixa de enfraquecer a disputa eleitoral com mais mentiras, mais ódio e mais jogo sujo. Uma típica estratégia podre, baixa e como sempre sem argumentos", disse.
A imagem original foi encontrada por meio de comparação de fotos no Google Imagens.
A imagem compartilhada chegou ao Comprova por envio dos nossos leitores e o monitor de conteúdo viral de WhatsApp da UFMG detectou o volume deste meme nos grupos do aplicativo de mensagens.
A Agência Lupa e o Fato ou Fake também verificaram o conteúdo e constataram a desinformação disseminada.

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