Inscrição sobre Jesus na camiseta de Manuela D'Ávila é falsa

Não é verdade que a candidata a vice-presidente da República, Manuela D´Ávila (PCdoB), utilizou uma camisa com a frase "Jesus é Travesti" e com um ícone de arco-íris. Uma imagem falsa está sendo compartilhada nas redes sociais.

As informações foram checadas pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil para combater a desinformação na eleição presidencial. A verificação envolveu profissionais de Jornal do Commercio, revista Veja, Poder360, SBT e Gazeta Online.

A própria candidata desmentiu a foto, afirmando em suas contas no Twitter Instagram que a imagem é uma montagem sobre uma camisa que, na verdade, tinha "rebele-se" escrito.

"PRESTEM ATENÇÃO! Mentiras não passarão! Nos ajude a compartilhar a verdade!", escreveu Manuela nas redes sociais.

foto foi clicada pela fotógrafa Isis Medeiros no dia 17 de julho de 2018, durante a sabatina dos pré-candidatos à Presidência da República organizada pelo programa Voz Ativa, da Rede Minas de Televisão, em Minas Gerais.

A autora da foto mostrou-se indignada com a montagem em uma publicação nas redes sociais. "Deparei hoje cedo com uma foto minha que foi manipulada e está sendo compartilhada por aí numa tentativa baixa de enfraquecer a disputa eleitoral com mais mentiras, mais ódio e mais jogo sujo. Uma típica estratégia podre, baixa e como sempre sem argumentos", disse.

A imagem original foi encontrada por meio de comparação de fotos no Google Imagens.