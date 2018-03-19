Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Inep divulga espelhos de correção das redações do Enem
Consulte

Inep divulga espelhos de correção das redações do Enem

Candidatos que fizeram prova como treineiros podem consultar as notas

Publicado em 19 de Março de 2018 às 14:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 14:32
Enem Crédito: Reprodução
Os estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 podem consultar, a partir desta segunda-feira, as vistas pedagógicas das redações, conhecidas como espelhos de correção. Para ter acesso ao material, os candidatos devem entrar na Página do Participante, informando CPF e senha.
Os espelhos de correção têm apenas fins pedagógicos, para que os participantes possam saber as justificativas dadas pelos corretores para a nota da redação.
Respeitando decisão do Supremo Tribunal Federal, os corretores não deram nota zero às redações que violaram os direitos humanos, como previsto no edital. Os textos foram avaliados seguindo cinco competências: domínio da escrita forma da Língua Portuguesa, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento, organização das informações, conhecimento de mecanismos linguísticos argumentativos e proposta de intervenção para o problema abordado.
A redação do Enem do ano passado teve como tema os Desafios para a educação de surdos. Das 4.725.330 redações corrigidas, foram registradas 309.157 notas zero e apenas 53 tiveram nota máxima.
NOTAS DOS TREINEIROS
Conforme previsto no edital, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta segunda-feira as notas dos participantes que não concluíram o Ensino Médio nem completaram 18 anos, conhecidos como treineiros. Nesta edição, dos 6.731.203 incritos, 8,9% se enquadravam nesta categoria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série
Cartórios - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados