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  • Indenização de Deltan é tímida, mas um passo importante, diz advogado ligado a Lula
R$ 75 mil

Indenização de Deltan é tímida, mas um passo importante, diz advogado ligado a Lula

De acordo com Marco Aurélio de Carvalho, danos políticos e pessoais a Lula foram enormes e a  indenização é um pequeno e importante passo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mar 2022 às 09:27

Publicado em 23 de Março de 2022 às 09:27

A condenação do ex-coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, a indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em R$ 75 mil, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ocorreu na véspera de outro julgamento, que poderá até torná-lo inelegível.
10/03/2021 - O Ex-presidente poderá se tornar elegível para as próximas eleições após decisão de juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) de anular suas condenações pela Lava Jato.
O Ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Crédito: ETTORE CHIEREGUINI/AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
Nesta quarta (23), o Tribunal de Contas da União (TCU) deve decidir sobre ação que questiona o recebimento de diárias pelos procuradores da Lava Jato, quando trabalhavam em Curitiba.
Deltan, que já anunciou sua candidatura a deputado federal pelo Paraná, responde de forma solidária no caso.
A sequência animou os opositores do procurador, que viram justiça na condenação, ainda que parcial. "Os danos políticos e pessoais a Lula foram enormes. A indenização foi tímida, mas já é um pequeno e importante passo", diz Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas. "Os crimes cometidos pela República de Curitiba não podem ficar impunes".

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