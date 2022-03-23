Indenização de Deltan é tímida, mas um passo importante, diz advogado ligado a Lula

Deltan, que já anunciou sua candidatura a deputado federal pelo Paraná, responde de forma solidária no caso.

A sequência animou os opositores do procurador, que viram justiça na condenação, ainda que parcial. "Os danos políticos e pessoais a Lula foram enormes. A indenização foi tímida, mas já é um pequeno e importante passo", diz Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas. "Os crimes cometidos pela República de Curitiba não podem ficar impunes".