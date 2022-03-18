  • Alckmin confirma filiação ao PSB e fica mais perto de ser vice de Lula
Eleições 2022

Alckmin confirma filiação ao PSB e fica mais perto de ser vice de Lula

O evento de filiação está marcado para a próxima quarta-feira (23), em Brasília
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mar 2022 às 11:51

Publicado em 18 de Março de 2022 às 11:51

O ex-governador Geraldo Alckmin confirmou, nesta sexta-feira (18), sua filiação ao PSB para ser candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula (PT). A filiação, como mostrou a Folha de S.Paulo, foi acertada em reunião com a cúpula do partido na semana passada.
O evento de filiação está marcado para a próxima quarta-feira (23), em Brasília.
"O tempo da mudança chegou! Depois de conversar muito e ouvir muito, eu decidi caminhar com o Partido Socialista Brasileiro - PSB. O momento exige grandeza política, espírito público e união", afirmou o ex-governador pelo Twitter.
"A política precisa enxergar as pessoas. Não vamos deixar ninguém para trás. Nosso trabalho para ajudar a construir um país mais justo e pronto para o enfrentamento dos desafios que estão postos está só começando", completou.
Em dezembro, Alckmin se desfiliou do PSDB, partido que ajudou a fundar e onde militou por 33 anos. A princípio, o ex-governador estava em busca de uma sigla para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes, depois que o governador João Doria (PSDB), seu afilhado político e agora rival, bloqueou sua candidatura pelo partido.
Mas, como revelou a coluna Mônica Bergamo em novembro, Fernando Haddad (PT) e Márcio França (PSB) deram início a conversas para a formação da chapa Lula-Alckmin. O ex-governador também considerou a filiação ao PV ou ao Solidariedade para viabilizar a aliança, mas acabou optando pelo PSB.
Alckmin tem adotado o discurso de união para justificar a aliança com o PT, seu antigo rival. A avaliação é a de que é preciso construir uma frente ampla para derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Veja Também

Lula volta a Curitiba pela 1ª vez após prisão em busca de palanque com Requião

Aliados de Lula agora defendem Alckmin e criticam delação da Ecovias

Bolsonaro engrossa agenda eleitoral contra Lula com viagem à Bahia

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço para a semana: 5 receitas saudáveis e leves para incluir na dieta
Imagem de destaque
Enem 2026: saiba quem pode solicitar isenção da taxa de inscrição
Imagem de destaque
Ducati renova a Multistrada V2S 2026 e reforça aposta no prazer ao pilotar

