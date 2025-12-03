Home
Incêndio no Ceasa no Rio de Janeiro é controlado após seis horas

Agência FolhaPress

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 13:24

Incêndio na Ceasa do Rio destrói pavilhão Crédito: Reprodução/estadão

O incêndio de grandes proporções que atingiu um dos pavilhões do Ceasa (Centro Estadual de Abastecimento) no Irajá, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, foi controlado por volta das 11h, de acordo com os bombeiros. Até o momento não há registro de vítimas. Ao menos 80 bombeiros de 15 unidades operacionais atuaram no local. O Corpo de Bombeiros usou drone equipado com câmera térmica para identificar pontos de calor e orientar sobre as melhores estratégias de combate às chamas, que começaram na madrugada desta quarta-feira (3). Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, o fogo atingiu o pavilhão 43. Além dos bombeiros, equipes da CET (Companhia de Engenharia Tráfego), da Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) e da Guarda Municipal atuaram no local.

Segundo relatos de testemunhas, o incêndio começou em uma loja de alimentos e se espalhou rapidamente para estabelecimentos vizinhos que vendem plásticos, papéis, bebidas e outros materiais inflamáveis. A unidade da Ceasa em Irajá anunciou nesta semana o funcionamento em horário especial a partir do dia 8, devido às festas de Natal e Ano-Novo, período de maior movimento no mercado de hortifrutigranjeiros. Segundo o comunicado, o local ficará aberto até as 3h, do dia 8 de dezembro ao dia 2 de janeiro de 2026.

Tópicos Relacionados

Incêndio Ceasa

