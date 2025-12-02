Adolescente fere três pessoas com objeto cortante em escola particular de Fortaleza

Home
O incidente resultou em ferimentos em um aluno e dois funcionários, que receberam atendimento médico e já tiveram alta, informou o colégio

JOÃO PEDRO PITOMBO

Agência FolhaPress

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 18:06

Um adolescente de 15 anos feriu três pessoas com um objeto cortante na manhã desta terça-feira (2) no colégio particular Christus, no bairro José de Alencar, em Fortaleza. O incidente resultou em ferimentos em um aluno e dois funcionários, que receberam atendimento médico e já tiveram alta, informou o colégio Christus.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que o estudante foi apreendido pela Polícia Militar e conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente, unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará. Na delegacia, foi lavrado um ato infracional análogo ao crime de lesão corporal dolosa em desfavor do adolescente.

Em nota, o colégio Christus disse que lamenta profundamente o incidente e está colaborando com as autoridades para as investigações. "Nossa atenção agora está voltada para oferecer o suporte e o acolhimento necessários a toda a nossa comunidade escolar. Neste momento delicado, unimo-nos em oração por todos os envolvidos, pedindo serenidade, cura e restauração, confiantes nos valores cristãos que orientam nossa missão educativa", informou o colégio. O colégio ainda informou que, para respeitar a legislação vigente e preservar a privacidade e a integridade dos envolvidos e suas famílias, não divulgará mais detalhes sobre o caso.

O Ministério Público do Estado do Ceará lamentou a ocorrência de mais um caso de violência no interior de uma escola e se solidarizou aos estudantes, pais de alunos e profissionais do Colégio Christus. Informou ainda que, desde 2023, o programa Previne estimula instituições de ensino públicas e particulares de todo o estado a promover a cultura de paz no ambiente escolar, a partir da criação das Comissões de Proteção e Prevenção à Violência contra Crianças e Adolescentes.

