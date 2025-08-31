Incêndio em casa de reabilitação deixa cinco mortos no DF

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 10:52
Um incêndio em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos no Distrito Federal deixou cinco pessoas mortas. O fogo começou na madrugada deste domingo (31), na área rural do Boqueirão, região do Paranoá.
Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo tinha se espalhado por cômodos da casa e havia fumaça densa saindo pelo telhado. Em imagens do local do incêndio divulgadas pela corporação é possível ver que as janelas e as portas da casa são gradeadas.
Os nomes dos mortos não foram divulgados e os corpos foram encontrados durante a fase de rescaldo do incêndio. A Polícia Civil e a Defesa Civil do Distrito Federal foram acionadas. Doze pessoas ficaram feridas, a maioria com sintomas de intoxicação por fumaça. Onze foram identificadas e têm entre 21 e 55 anos e outra, que foi socorrida pelo Samu, segue sem identificação. A causa do incêndio ainda não foi esclarecida.
