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Operação Lava Jato

Imóvel de José Dirceu é arrematado em leilão por R$ 465 mil

Casa foi arrematada no valor de R$ 465.187,50
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 19:23

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 19:23

O ex-ministro chefe da Casa Civil José Dirceu durante depoimento no auditório da Justiça Federal, em Curitiba (PR). Dirceu, foi preso durante a 17ª fase da Operação Lava Jato Crédito: RODRIGO FÉLIX LEAL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Uma casa do ex-ministro José Dirceu, localizada no bairro da Saúde, em São Paulo, foi arrematada nesta segunda-feira (16) em um leilão judicial. Outros dois imóveis de Dirceu foram colocados à venda por decisão do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos processos da Lava Jato, em Curitiba.
A casa foi arrematada por um comprador identificado como Jorge 1960, de São Bernardo do Campo, pelo valor de R$ 465.187,50. De acordo com a Marangoni Leilões, a casa estava avaliada em R$ 750.375,00 e teve 19 lances.
Não houve lances pelos outros dois imóveis de Dirceu. Um imóvel comercial em Moema, na zona sul da capital, onde funcionava a sede da empresa JD Assessoria, e uma chácara na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Uma casa em Passa Quatro (MG), que também seria leiloada, foi retirada do leilão por ordem judicial.
O ex-ministro já foi condenado por Moro em duas ações penais, uma delas confirmada em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e pertinência a organização criminosa.
Em 26 de junho, por 3 votos a 1, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu suspender a execução da condenação do ex-ministro José Dirceu a 30 anos de prisão na Operação Lava Jato. Com a decisão, Dirceu foi solto. Ele cumpria pena na Penitenciária da Papuda, em Brasília.

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