Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Igreja lamenta aprovação da legalização do aborto na Câmara argentina
Nota

Igreja lamenta aprovação da legalização do aborto na Câmara argentina

'Esta decisão dói', afirma em nota a Conferência Episcopal do país

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 19:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 19:04
Cruz ao lado de bandeira da Argentina Crédito: @javierpdrago | Pixabay
A aprovação na Câmara argentina do projeto de lei sobre legalização do aborto provocou profundo mal estar na Igreja local e levou a Conferência Episcopal da Argentina (CEA) a divulgar uma nota oficial na qual afirma que "como argentinos, esta decisão nos dói".
O presidente Mauricio Macri, que esteve em silêncio absoluto até a votação do projeto na Câmara, disse nesta quinta-feira (14) que os deputados de seu país "realizaram um debate histórico".
"Quero destacar o trabalho destes meses na Câmara e de todos os argentinos que realizaram um debate histórico, próprio da democracia", declarou o presidente, que continua sem expor publicamente sua posição sobre o assunto.
DERROTA INESPERADA PARA A IGREJA
O texto da CEA, publicado nesta quinta-feira poucas horas após a votação no Parlamento, assegura que "a dor pelo esquecimento e exclusão de inocentes deve transformar-se em força e esperança, para continuar lutando pela dignidade da toda vida humana". A Conferência Episcopal pediu que "possa haver diálogo no debate legislativo que continua (ainda falta uma votação no Senado)".
Para a Igreja trata-se de uma derrota inesperada, já que até poucos meses atrás ninguém acreditava que seria possível aprovar um projeto sobre aborto legal na Câmara argentina. Muitos deputados que eram contra a iniciativa mudaram de posição nas últimas semanas, em consequência do debate público sobre a medida que durou quase dois meses e contou com a participação de mais de 700 palestrantes, a favor e contra o projeto.
Vários ex-ministros da Saúde defenderam o aborto legal como uma política de saúde pública necessária para acabar com a morte de mulheres em abortos clandestinos. O problema é reconhecido por setores conservadores e pela Igreja, mas a legalização do aborto continua sendo rechaçada.
"A situação das mulheres frente a uma gravidez não esperada, a exposição à pobreza, à marginalidade social e à violência de gênero continuam sem ter resposta. Simplesmente foi agregado outro trauma, o aborto. Continuamos chegando tarde", afirmou a CEA.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados